自由行恐難救市　三原因致旺區不旺　專家料「有鋪冇人租」至明年

時隔近三年，香港與內地在1月8日首階段免檢疫通關，內地近日亦恢復辦理赴港旅遊自由行簽注，但尖沙咀廣東道人流亦不及疫前的水平。



「自由行」何時歸來？世邦魏理仕﹙CBRE﹚香港顧問及交易服務-商舖部資深董事兼主管溫運強接受《香港01》訪問認為，本港零售業難以回復昔日自由行光景，傳統鬧市旺區街舖空置率恐持續至2024年，三大原因造成「有鋪冇人租」。



溫運強預計，傳統鬧市旺區街舖空置率恐持續至2024年。（黃寶瑩攝）

過去三年受疫情、美聯儲加息等因素打擊，本港經濟續疲弱，商鋪空置率高企，商業房地產顧問公司世邦魏理仕指出，上季四大商業區中環、銅鑼灣、旺角、尖沙咀空置率分別為8%、14.5%、17.1%及20.3%。

溫運強表示，持續多年的疫情封控，令尖沙咀、旺角及銅鑼灣等街舖市道非常嚴峻，「天價」街鋪不再！例如曾為全球最貴舖租街道的銅鑼灣羅素街疫情前平均每月呎租約1,500元，目前租金已大跌45%至約825元；又例如戴德梁行發表的亞太區《主要大街》報告亦顯示，2022尖沙咀鋪位年平均每月呎租933元，租金對比疫情前跌41%。

各界冀望香港與世界各地及內地通關，以提振零售業及旅遊業，令市道再次昌旺。情形可與2003年相似，當年沙士疫情重創香港經濟，自由行的實施為香港零售業帶來多年的繁榮。時至今日，自由行能否再次擔起救港重責？

溫運強認為，本港零售業難以回復昔日自由行光景。（盧翊銘攝）

舖市「畸形」現象料改寫 細鋪突圍而出

溫運強認為，雖然現時同當年自由行狀況相近，但內地人去海外更方便，內地亦擴大的海南島免稅區購物免稅金額，香港作為免稅區的吸引力減少，旅客人數未必能重回昔日自由行高峰，「自由行都近20年，好多內地人都嚟過香港。」

香港旅遊發展局的數據顯示，2018年全年訪港旅客人數高逾6,500萬人次，合計總消費金額高達27,644億元，當中有近八成旅客來自內地。數字誇張，但他感歎道，以往自由行，令到香港零售業急速發展，出現「畸形」現象，「你好少見到一個咁細地方有咁多旗艦店，例如Chanel係機場、尖沙咀、銅鑼灣、中環有4間，但係巴黎只有2間，或者你會係街見到金鋪多過7-11。」

溫運強形容現時是重新洗牌，不少本地品牌突圍而出，例如COCO、Hello Milk Tea、Patisserie Tony Wong等持續開店，惟鋪位呎數較以往細，「有啲零售商認為唔需要咁大鋪位做宣傳，可以選擇KOL（網絡紅人）賣廣告；有啲Omakase（廚師發辦）餐廳人均消費金額高，寧願做少啲檯數；又或者一啲特色餐廳，偏好開在偏僻的位置，後生仔鐘意『型』，唔通每次帶女仔去酒店﹙食﹚咩？」

溫運強形容現時是重新洗牌，不少本地品牌突圍而出。（資料圖片）

租金不再是企業最關注點

儘管有本地品牌支撐，但尖沙咀、旺角「吉鋪」的現象仍未改善，溫運強則稱，本港零售業生意三成靠旅客消費，剩下七成依賴於本地消費，現時租金已下調四成，已經反映了疫情令到旅客流失的負面因素，甚至跌多了一成。去年11月左右，香港與國際部分通關，陸續有海外公司來港視察鋪位，但租金不再是最關注點，「（佢哋）更關注產品成本、裝修、人力開支，呢啲都冇平過！」

同時，溫運強指，疫情改變大眾的消費模式，網上銷售盛行，「大公司有財力發展網購平台，唔使再靠實體鋪」，雖然租金減少，但大多數企業會「變陣」而非開鋪，「佢哋唔會增加鋪位，相反會改變店鋪位置，因有更多、更好的鋪位可以選擇。」

儘管有本地品牌支撐，但尖沙咀、旺角「十室九空」的現象仍未改善。（高仲明攝）

商場鋪可保鄰近店鋪質素

大品牌相繼減少店鋪，不過溫運強指，奢飾品牌始終都需要實體鋪，惟已轉場至商場鋪位，雖然商場店鋪租金較疫情前只下調一成，平均每月呎租500至600元，與街鋪租金相差不大，但勝在可以保證鄰近店鋪的質素，「例如時尚品牌LV號召力大，租街鋪完全冇問題，但最驚隔離啲街鋪會租俾魚蛋鋪、口罩鋪之類，所以開係商場可保證周圍都係同一個Level（水平），同時商場不時推出優惠可幫助吸引人流。」

來到新一年，全港各區將會有大型商場落成啟用，例如赤鱲角的11 SKIES、圍方The Wai、黃竹坑的THE SOUTHSIDE等，相信會吸引不少租客。不過，溫運強指，「（不排除）有啲品牌會鐘意街鋪，自主性多啲，可自行控制開業時間，金鋪亦鐘意開街鋪，唔使俾商場抽成。」

溫運強指出，商場鋪可保鄰近店鋪質素。（鄧穎琳攝）

料旺區空置率持續至2024年

目前，香港與世界各地、內地已陸續通關，溫運強表示，租賃市場暫時未見反彈，由於通關速度較預期快，業主態度進取，料今年街鋪租金將上調5%至10%，相反租戶保持審慎樂觀，「商戶始終有保留，究竟第一批旅客的需求係咩？可能會係探親、商務往來為主，消費力未必能第一時間恢復。」

對於未來街鋪租賃市道，溫運強預計，仍要視乎外圍經濟，料旺區空置率不會有太大變化，持續至2024年。但他亦保持樂觀，指空置率不會再上升，亦有企業重返香港市場，服裝品牌Esprit在2020年因應疫情進行重組，一度關閉包括位於香港、新加坡等56間零售店，撤出亞洲，但在2022年亦逐步回歸香港。