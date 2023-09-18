【足本重溫】Talk Talk 網上講座 - 把握AI．營銷未來

AI人工智能技術應用日趨廣泛，除了有效減低製作成本、提升用戶體驗及廣告投放精準度，更可以創造很多可能，企業又該如何把握AI技術以提升公司競爭力？是次講座邀請到四位對AI科技有經驗的專家，解構AI營銷新趨勢，透過實際案例分享，解析AI對數碼營銷的革新性的轉變。

記得睇到最尾，有機會攞到C23數碼營銷高峰會議門票！

不容錯過IABHK C23 「AI全面啟動」 - 今年香港最大型的AI營銷活動 ！



活動詳情：

日期：2023年9月26日（星期二）

時間：上午9時30分至下午6時30分（香港時間）

地點：香港灣仔博覽道1號香港會議展覽中心S421-424室

形式：線下實體會議+線上會議，包括主題演講、座談會、工作坊和商業配對等

受眾：超過400位公司高層主管及數碼營銷人員、1000名線上觀看

語言：英語/中文（配有即時傳譯）

+ 3

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Talk Talk 網上講座 - 把握AI。營銷未來



精彩內容包括：

- AI技術如何應用於營銷

- AI技術提升用戶體驗實例

- AI技術提升數碼廣告投放精準度

- AI營銷的未來發展

活動詳情︰

方式︰網上直播

講座語言：廣東話

主持：

IAB HK 執行委員會成員及Meta大中華區產品營銷總監 — 劉文雅女士

嘉賓（排名不分先後）：

BUPA 保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監 — 梁韻靈博士

GroupM Xaxis及INCA 董事總經理 — 鍾顯第先生

VPON Big Data Group 全球解決方案總監 — 嚴偉浩先生

協辦機構：IAB HK

主持背景：

IAB HK 執行委員會成員及Meta大中華區產品營銷總監 — 劉文雅女士

劉文雅女士現為 Meta 大中華區產品營銷總監，負責Meta旗下平台 (Facebook、Instagram、Messenger、WhatsApp) 廣告方案產品推廣。劉女士過去一直負責為大型科技公司推廣廣告平台產品，擁有10多年經驗，熟悉數碼營銷產品、趨勢及策略。

嘉賓背景：

BUPA 保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監 — 梁韻靈博士

作為保柏香港客戶體驗數碼轉型及業務增長總監，梁韻靈博士擁有策略思維創造以人為本的用戶體驗，以不斷構建打破常規的解決方案，增加客戶和提升品牌價值。她善於透過數據分析進行績效市場營銷，並於創意及服務設計、創新體驗、數碼化轉型、公共和媒體關係、以及企業活動等方面，均擁有豐富經驗。

GroupM Xaxis及INCA 董事總經理 — 鍾顯第先生

鍾顯第先生是廣告行業的資深人士，擁有超過 20 多年的經驗。他領導 香港群邑程序化和 KOL/內容營銷部門 Xaxis邑策及INCA 已有 10 年，並且每年都獲得業界各種獎項。在擔任該職位之前，他還領導了香港阿里巴巴，百訊達傳媒代理和電訊盈科的多個團隊。鍾先生還是 2022 年 IAB HK 廣告科技和程序委員會委員。

VPON Big Data Group 全球解決方案總監 — 嚴偉浩先生

嚴偉浩先生是一位資深企業家，具備豐富的領導經驗，致力於將生成式人工智能融入業務運營，並推動數位轉型。他專注於數據驅動的業務策略和戰略數據行銷，擁有超過14年的數位行業經驗，並善於引領數據驅動的業務活動，包括個性化市場推廣、購買行為預測以及市場自動化策略。

嚴偉浩先生在Vpon Big Data Group大數據集團擔任全球解決方案總監，致力於將生成式人工智能技術融入商業解決方案和產品中，以滿足不斷變化的行業需求。他的卓越領導能力和對生成式人工智能的深刻理解，為企業在數位時代中取得成功提供了堅實的基礎。