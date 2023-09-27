【直播中】Talk Talk 網上講座 - 大灣區營銷新戰略

大灣區城市間的互聯互通漸趨頻繁，不少香港品牌計劃於大灣區擴展版圖，但品牌又是否了解大灣區不同區域的消費者行為及購物模式？品牌又該如何善用電商、社交媒體等工具，制定精準營銷策略，搶佔大灣區市場？是次講座邀請到四位對大灣區市場有經驗的專家，解構大灣區消費者行為及大灣區營銷新趨勢，讓有意拓展大灣區的企業做好準備。

精彩內容包括：

- 大灣區的消費者行為及習慣

- 品牌如何提高在內地的曝光率？

- 企業如何接觸大灣區的潛在客戶？

- 大灣區營商錦囊



協辦機構（排名不分先後）：

香港青年創業家總商會

香港內地經貿協會

活動詳情︰

方式︰網上直播

講座語言：廣東話

嘉賓主持：

香港青年創業家總商會主席 — 謝海發教授

嘉賓（排名不分先後）：

WeChat Pay HK業務拓展總監 — 周正健先生

香港內地經貿協會會長 — 黃炳逢先生

騰浪科技有限公司創辦人及營運總監 — 陳慶達先生

主持背景：

香港青年創業家總商會主席 — 謝海發教授

謝海發先生畢業於喇沙書院，及後於香港中文大學主修工商管理、副修資訊科技。2005年畢業之後加入四大會計師事務所工作，成為資深執業會計師，負責多個中國內地、香港及海外跨國集團的上市計劃，企業併購及審計等項目。於 2010 年開始創業生涯，創辦了多家公司，其創業歷程及社會服務亦獲得社會肯定，包括2011年滙豐青年創業大獎，2018年大灣區青年領袖，2022年十大傑出青年以及2022年福布斯中國卓越企業卓越領袖才俊。現為金記控股有限公司創辦人及行政總裁，管理團隊超過 1500 人。工作以外，他亦積極參與社會事務，在香港及內地擔當不同的社會公職，包括香港青年創業家總商會主席及大學客座教授等，幫助青年人在香港及內地創業營商。

嘉賓背景：

WeChat Pay HK業務拓展總監 — 周正健先生

周正健先生於創新科技行業經驗豐富，擁有超過15年的業務拓展經驗。作為WeChat Pay HK的業務拓展總監，他擅於尋找合作夥伴形成戰略關係，為業務開拓新市場和創造新的收入，幫助WeChat Pay HK成為香港領先的電子錢包之一。

香港內地經貿協會會長 — 黃炳逢先生

黃炳逢先生畢業於香港樹仁學院經濟系，其後在美國匹茲堡大學取得公共及國際事務碩士學位，曾於聯合國紐約總部政治及安理會事務部和公共資訊部實習，返港後任香港貿易發展局東南亞地區市場主任及駐北京代表，直至在北京開始創業，期間亦擔任過上市公司高管。黃先生現任香港內地經貿協會會長、北京市香港内地經貿協會會長、香港選舉委員會委員、香港健康科技發展中心主席、香港科技大學兼職訪問學者。

騰浪科技有限公司創辦人及營運總監 — 陳慶達先生

陳慶達是騰浪科技有限公司（Cloudbreakr）的共同創辦人和營運總監，該公司是一家專注於網紅社交媒體分析的領先初創企業。自2015年成立以來，他帶領的團隊專注於香港和東南亞市場，與行業領袖如數字營銷公司和大型品牌建立合作關係。通過深入的數據分析，他們幫助企業更有效地配置網紅營銷預算。該公司最年已開始打入東南亞網紅數據市場的企業，還成功地獲得了阿里巴巴、紅杉資本旗下的HKX以及泰國前10名首富的投資。