大型展覽星洲回流本港　酒店會議廳3月預訂爆滿　料明年全面復甦

近兩年受到新冠疫情及檢疫限制影響，本港大型展覽及會議活動被逼暫停，或是移師至其他地區包括新加坡。但隨著港府逐步取消檢疫限制及對外通關，展覽業有望迎來復甦，有業內人士透露，這兩年停頓的大型活動包括被新加坡「搶走」的展覽，今年將重回本港，不少酒店會議廳至3月的預訂已告或接近爆滿，有酒店甚至在已大幅加價50%仍告爆滿。不過，要復甦至疫情前的狀況，則預計需至少待至明年。



香港展覽會議業協會執委湯錦成表示，今年香港展覽業料將有明顯復甦，有不少往年因疫情而停頓的國際性大型活動，將會在年內重辦。（香港國際珠寶節網站截圖）

貿發局：今年初非本地參展商有明顯增幅

有接近貿發局消息人士向《香港01》表示，隨著本港與內地及國際通關，去年被新加坡搶走的大型展覽，今年全部都會在香港復辦。香港展覽會議協會常務副會長黎可怡早前也表示，去年移師新加坡舉行的大型珠寶展、泰國水果展將回流。

貿發局回應《香港01》查詢時表示，去年底及今年初的非本地參展商已有明顯增幅。以剛結束的玩具展、嬰兒用品展和文具展為例，都迎來逾1,000家企業參與，有一半以上為香港以外的企業，買家方面有約三成參與實體展的為非本地買家。

至於自2020年再度實體回歸的亞洲金融論壇亦於1月12日舉行，吸引約超過120家國際金融機構、科技企業、初創及投資促進機構參與，當中有約三成為非本地企業。

香港展覽業有先天性優勢

在這新一年，貿發局稱已準備就緒，將每個月都有旗艦展覽、會議，例如3月的影視展和珠寶展、4月科技為主的國際創科展、時裝節、時尚家品展、禮品及贈品展、5月的國際健康週等。加上政府延長會議展覽業資助計劃及EMF(中小企業市場推廣基金)的運用，相信將吸引更多的國際和內地企業來港營商。

香港展覽會議業協會執委兼匯眾展覽服務董事總經理湯錦成表示，今年香港展覽業料將有明顯復甦，有不少往年因疫情而停頓的國際性大型活動，將會在年內重辦。香港相較臨近國家例如新加坡，在舉辦大型國際展覽活動具備先天性的地理優勢，背靠同為生產大國及消費大國的中國內地，提供了豐富的參展商及買家來源；在交通方面，從亞洲主要城市出發，也相較新加坡方便快捷得多。

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈表示，亞博館團隊已積極與本地及海外主辦單位溝通及籌備所需，全面迎接會議展覽業復甦。（麥凱茵攝）

亞博館已準備好全面迎接展覽業復甦

亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈表示，最近港府宣佈關閉部份於亞洲國際博覽館的暫託中心，可見社會復甦情況愈趨樂觀，亞博覽也已準備就緒以迎接一系列博覽活動陸續舉行，例如將於4月舉行的「環球資源春季系列展」，將使用亞博館全數10個展館作展覽之用。

她指出，其他國際大型展覽包括「亞洲國際果蔬展覽」及「9月香港珠寶首飾展覽會」也已落實2023年於亞博館的展期，亞博館團隊早前已積極與本地及海外主辦單位溝通及籌備所需，全面迎接會議展覽業復甦。

縱橫傳訊顧問董事總經理霍嘉慧表示，不少酒店至3月的會議場地預訂已告或接近爆滿，有酒店甚至在已大幅加價50%仍告爆滿。（圖片由香港01旅遊有限公司提供）

酒店會議廳加價半成仍告爆滿

縱橫傳訊顧問董事總經理霍嘉慧表示，受惠於港府放寬檢疫政策，不少海外客戶包括新加坡公司，由於來往香港變得較為方面，而開始計劃今年在香港舉辦實體會議或者活動，另外也有香港公司及本身已入駐香港的內地公司，也開始有相關計劃。

她續表示，目前觀察到酒店預訂大型會議場地的情況，較過去兩三年疫情期間有明顯改善，不少酒店至3月的預訂已告或接近爆滿，有酒店甚至在已大幅加價50%仍告爆滿。

不過，記者翻查會議展覽活動滙聚平台10times網站顯示，香港由今日至今年底共有215項活動，相較新加坡的703項仍大幅落後。

霍嘉慧認為，本港剛剛對外開關，相較疫情前，目前客戶舉辦實體會議的情況僅恢復到約70%，相信要至少待至今年尾，才有機會完全恢復。對於舉辦實體會議繼續卻步的客戶中，不少仍擔憂疫情的反彈，有的在經歷過去兩三年疫情期間的生意淡靜後，預算有限，或者已習慣在疫情期間以網絡方式舉辦會議。

湯錦成也表示，本港展覽業今年難以完全恢復至疫情前的狀況，預計至少需待至明年，最大的制約因素為本身展覽業以及配套的航空及酒店業，面對請人難的困境，不少員工已轉行。，

展覽業請人困難 阻擴張

湯錦成也表示，本港展覽業今年難以完全恢復至疫情前的狀況，預計至少需待至明年，因剛剛對外開關許多方面仍需時復甦，最大的制約因素為本身展覽業以及配套的航空及酒店業，在過去兩年因疫情而收縮業務，包括裁員員工，目前重新擴張的速度未必能夠趕得上需求的增長。

目前這些行業都面對請人難的困境，不少員工已轉行，湯錦成以他旗下展覽公司為例，目前空缺率達20至30%。同時，參展商及買家在過去兩年的生意受到疫情衝擊，預算上也會有限，變相也限制了展覽的規模。