金管局兩日入市近200億　李若凡料拆息重上4厘　下月銀行恢復加息

金管局事隔三個多月以來再度入市，捍衛港元匯價，更在周二紐約時段，承接超過148億港元沽盤，單日規模是超過半年來最大。經濟師指出，金管局開始接錢，銀行體系結餘下跌後，相信本港拆息將見底回升，估計一個月拆息有機會由現時約2.2厘水平，大幅反彈，甚至重上4厘。資金成本料回升，觸發本港銀行下月將恢復跟隨美國加息。



港匯跌至7.85弱方兌換水平，金管局連環出手，在周一及周二紐約時段，合計「接錢」190億元。銀行體系結餘在周四會將降至770億元左右，創近3年低位。分析相信本港的資金成本將會拾級而上。

金管局連環出手，在周一及周二紐約時段，合計「接錢」190億元。銀行體系結餘在周四會將降至770億元左右，創近三年低位。(資料圖片)

Hibor跌勢料告一段落

港元同業拆息（Hibor）是衡量資金成本的指標，港元同業拆息在上月明顯下跌，主因市場憧憬中港通關帶動人流及經濟復甦，資金泊入港元及港股市場，當時一個月 Hibor，由去年12月底的4.3厘，至1月底低見2.77厘，近日更低見2.1厘。換言之，資金成本累計跌幅超過2厘水平。

不過，有分析料Hibor跌勢將會告一段落。星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡接受訪問時指出，金管局接錢後，本港拆息有機會止跌反彈。原因之一是金管局入市令銀行體系結餘下跌。其次，踏入本月，港股市場氣氛開始逆轉，恒指逐漸回吐，從資金流的角度，亦見資金自港股市場流出。因此，估計一個月及三個月Hibor，將拾級而上，重返4厘以上。

星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡估計一個月及三個月Hibor，將逐步回升並重返4厘以上。(訪者提供)

投行高盛亦持相近看法，研究報告指，隨著本港銀行體系總結餘逐步減少，加上金管局新一輪的接錢行動，Hibor將會回升，同時銀行股的估值亦會向上。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅則認為，Hibor自去年底已經開始下跌，認為已經反映市場對美國加息的預期。再者，銀行今年初未有跟隨美國加息，是反映了銀行體系的資金流十分充裕，認為Hibor再大幅回升的機會不高。

大新銀行執行董事兼財富管理主管陳維堅則認為，銀行今年初未有跟隨美國加息，是反映了銀行體系的資金流十分充裕，認為Hibor再大幅回升的機會不高。（資料圖片 / 黃永俊攝）

銀行體系結餘料逐步穿700億

銀行體系結餘方面，李若凡指，隨著金管局入市干預，銀行體系結餘將持續下跌，料由現時約770億元，逐漸跌穿700億元。不過，「相信唔會跌得太快」。

由於市場對美國加息的展望分歧，特別是對於今年會否減息，市場未有共識，相信今輪港元的走資速度溫和，銀行體系結餘料不會重返500億元水平，亦即是2018年9月的低位。翻查資料，香港銀行在該月將最優惠利率輕微上調一次，幅度0.125厘，不過其後美國加息周期結束，本港亦跟隨減息。

資金成本回升，銀行透過定期存款吸納資金的「誘因」增加，定期利率相信不但不會繼續下跌，反而有機會掉頭向上。(資料圖片)

港息3月料恢復跟美國加息

本港主要銀行去年三度上調最優惠利率（P息）之後，在本月初未有跟隨美國加息，P息按兵不動。不過，李若凡相信，隨著3月季結因素，預期拆息將再度向上，令銀行的資金成本上升，估計港銀在3月份有機會恢復跟隨美國加息。不過，一旦港銀加貸款利率，亦需要同時上調存款利率，基於成本效量下，相信港銀不會完全「緊貼」美國的加息水平，相信加息0.125厘機會最高。

定期利率料止跌回升

至於「收息一族」關心的定期利率方面，由於銀行同業拆息料上升，銀行透過定期存款吸納資金的「誘因」增加，定期利率相信不但不會繼續下跌，反而有機會掉頭向上，以吸客的維持競爭力，李若凡估計，定期利率會逐步重返4厘以上。