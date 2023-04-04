秀樺廚房幫自閉症青年融入社會　甘比預告開秀兒廚房｜珍姬蜜

富豪劉鑾雄（大劉）同太太劉陳凱韻（甘比）做慈善一向都不遺餘力，除咗出錢，劉太更加係身體力行，不時見佢派口罩、派飯俾有需要人士，盡顯善心。舊年華人置業 （0127）將公司名下的深水埗地舖出租畀非牟利慈善機構愛‧傳遞（Love‧express），搞社企Cafe，並以大女秀樺命名為「秀樺廚房」，主要幫附近嘅基層家庭同特殊人士。

「好多人以為秀樺廚房只係間中派飯、派物資，但其實佢喺一間非牟利嘅cafe，一星期有四日會做生意，希望更多人會知道有這間餐廳！」秀樺廚房主要請自閉症人士成為餐廳員工，「等佢哋學吓沖咖啡，多一個技能，之後可以出去工作，融入社會！」

既然叫得秀樺廚房，大女秀樺（Josephine）當然亦有「幫手」啦！劉太同小珍講，平日Josephine會自己落嚟做「義工」。「佢落到嚟自己學沖咖啡畀人飲，仲話想自己畫一幅牆俾人嚟打卡！但我叫佢搵人合作幫手，因為對佢嚟講呢個任務太重大，始終返學都忙。」

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未來再開秀兒廚房 幫助其它有需要人士

一路而嚟，除咗派飯、物資呢啲一次性幫助，劉太亦希望為香港房屋問題出一分力。「秀樺廚房樓上嘅酒店單位，計劃改建為樓高25層嘅青年宿舍「仲學舍」，配合返政府嘅青年計劃，希望2024年可以建成！」

除咗幫助自閉症人士，劉太亦希望幫助其它社會有需要人士，「遲啲想開多間「秀兒廚房」，幫吓啲單親媽媽、青少年等。或者會喺觀塘或更水圍」。雖然秀兒人仔細細，但同家姐一樣好有心思，「諗定」未開張嘅秀兒廚房可以賣手沖朱古力，仲即場拉咗杯朱古力出嚟請小珍飲！朱古力香濃順滑，最甜嘅係佢嘅善心！