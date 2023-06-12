年吸逾78億元外資撐場　方瀛舵手籲買港股　料AI、中特估曇花一現

港股近日逼近18000點，創下今年新低後反彈，現處19400點水平，估值仍然便宜。曾任職高盛10年的方瀛研究與投資(香港)行政總裁陸文達便認為，以長線來看，現階段屬入手港股的好時機，但他一反潮流，提醒須避免入手「中特估」及AI等熾熱板塊



方瀛過去一年吸引到逾10億美元﹙約78億港元﹚外資「撐場」，主打長線投資（long only），陸文達更是「中國大好友」，眼下充斥質疑中國經濟前景的聲音，他則認為，內地經濟增長具更高的持續性，猶勝美國。



陸文達認為未來的中國經濟走勢，將會平穩持續增長。 (Photo by Kevin Frayer/Getty Images)

內地經濟「失色」 因尚未全方位復甦

港股近日表現不振，一度逼近18000點，其中一個原因與內地經濟走弱有關。根據最新經濟數據，中國5月份出口按年下滑7.5%，而PPI則跌4.6%，連跌8個月兼創逾7年最大跌幅。

陸文達認為未來的中國經濟走勢，將會平穩持續增長。他指出，目前中國仍未實現全方位復甦，因此經濟復甦仍不平衡，政府需要加大刺激經濟復甦政策。

目前，坊間已預計內地會加大相對寬鬆貨幣政策，不排除降準、下調借貸利率等，從而帶動市場的流動性，刺激經濟。

中國經濟增長前景 具更高持續性

受疫情打擊，中國去年經濟增長3%，美國增長2.1%，但從經濟增量來看，美國增量大於中國，陸文達則認為，就長遠增長前景而言，中國猶勝一籌。

他解釋，相較起美國，中國整體經濟的流動性較均勻，可增長的空間和行業板塊相較多，因此經濟增長具更高的持續性。至於外資「撤資」之說，陸則認為只是短期現象，中國未來的經濟市場仍具備吸引力。他續稱，現時Apple、Tesla等大型外企正加強對中國的資產投入，不少外資企業高層仍看好中國未來的增長，認為中國市場會佔未來增長一大部分。陸文達又以自己管理的基金管理公司為例，有超過九成的資金來自於外資機構。

由經濟到股市，他亦認為，中港市場較美股「穩陣」，「美國股市現時升勢非常『狹窄』，萬一﹙龍頭﹚公司沒有達至預期增長，容易出現很大的倒退。相較起來，中國在市場的闊度大很多，雖然表現上不好，但﹙各企業﹚在貢獻上很均等，並不是只有一兩個（產業）在拉動市場的升跌，每一個部分幾乎是相等的。」

陸文達看好港股，並稱選股策略上應該「捨新取舊」。（資料圖片）

港股估值平過金融危機時 看好舊經濟股

如此看好中國經濟長線表現，陸文達坦言目前應入手港股，「市場基本面和流動性已經在改善，港股估值亦低於過往的金融危機時，現時是投資港股的好時機。」

策略上，陸文達認為應該是「捨新取舊」，皆因在未來五年行業板塊會由數字經濟轉向實體經濟，主要分布於消費和工業板塊。此外，由於疫情關係，更多人關注自己的健康和生活方式（Lifestyle），故此他看好的長線板塊包括醫療設備、高端製作（零件設備）、體育、餐飲和旅遊出行。

另外，方瀛亦關注到未來趨老齡化，因此一些醫療器材、自動化零件都會受惠。

不過，他料近期熱炒旳AI、「中特估」概念只是曇花一現。他解釋道，「中特估」屬一批便宜又高派息的上市央企，只是受短暫的熱潮被炒到眉飛色舞。這類股票容易在熱鬧過後打回原形。另一邊廂，他認為至少未來五年內，市場的板塊回由數碼經濟轉變為實體經濟，因此對於長線投資和回報，AI並不是好選擇。