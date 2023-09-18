梁錦松掌舵｜深圳首間港資私院年收入70億　三大賣點瞄準千萬人口

港人北上已成近來熱潮，北上就醫亦成新趨勢。由前財政司司長梁錦松任創始人兼董事長的新風天域集團，斥資30億元人民幣（下同）所投資的「深圳和睦家醫院」（和睦家），目前開業已超過一年，收入達70億。



「深圳和睦家醫院」為港資在深圳興建的第一家大型綜合私家醫院，開局順利，著實有不少賣點。梁錦松指出，和睦家走高端路線，派駐香港醫生團隊北上應診，主打以本港及國際化的管理模式，並謝絕收「收紅包」文化。與此同時，收取本港私院五折至八折的服務價格，吸引大灣區及本港居民，也成賣點。



新風醫療早於2019年1月以11.2億元，收購深圳華潤集團旗下附屬公司之醫療資產，包括深圳市三九醫院100%股權，及該公司在深圳福田持有的一幅地皮及大樓，用以興建「深圳和睦家醫院」，醫院總面積約6.3萬平方米，整個項目投資額為30億元。

「深圳和睦家醫院」剛於去年5月落成啟用，梁錦松日前連同集團執行董事兼大灣區首席運營官蕭毅晃、新風集團（香港）首席執行官兼總經理譚君杰等一行人，出席「深圳和睦家醫院」發布會，介紹發展方向。

「深圳和睦家醫院」項目投資額為30億元。

寧自資投資 一年變出70億收入

梁錦松透露，無端端有個「起間醫院」的創業念頭，源自數年前有四川友人向他稱，內地醫療需求龐大，故其決定以試驗性質，嘗試開拓相關市場。「點知一做落去，發現醫療需求好大，但當然門檻係好高，但做落又真係比較符合我想幫到人嘅心願。」

屈指一數，「深圳和睦家醫院」於去年疫情期間5月開業，至今已逾一年，是時候派發2022／23財年的成績表。一看之下，竟錄得70億元年收入，成績尚算不俗。梁錦松指，隨著人口老化，他甚為看好未來20、30年，內地醫療屬高速發展行業，「我哋情願畀一大嚿錢，做醫院創辦人，都唔做醫療基金投資，係因為基金投資五年後，啱啱開始賺錢就要退場，唔著數。咁不如索性自己投資，慢慢做好佢。」

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做「財爺」、建醫院有共通點 望貢獻社會

果然，無論是做「財爺」，還是做醫院創辦人，「計掂條數」都是梁錦松的強項。但他指，其實兩者共通點，是為社會出一份力，幫助市民。他打趣道，「係好辛苦架，不過係佢哋（同事們）辛苦啫。」說笑過後，他清清喉嚨認真表示，「呢幾年由零開始發展到依家，已經有一定規模。但相對市場需求，整個社會需求，我希望做多好多。」

而數據顯示，現時「深圳和睦家醫院」綜合及專科醫療在深圳的滲透率為20萬人，而醫院實際可服務人口規模，其實可達1,000萬人，增長空間大。「當然除咗希望可以做得好，可以繼續投資之外，最緊要幫到人，幫到人係好開心嘅事。」

梁錦松坦言，醫療行業投資龐大、回本時間長。

談何時賺錢 梁錦松笑言：上帝會保守

但梁錦松亦實事求事坦白道，醫療行業投資龐大、回本時間長，「參考返集團廣州和睦家醫院，佢哋兩年可以做到收支平衡，我哋希望類似係深圳都係差唔多時間。但要賺到錢cover到30億，會係比較長線。希望多啲好朋友一齊加入，為呢個理想do good and do well。」他又一派樂觀笑指：「希望上帝保守。至於賺唔賺到錢，上帝會照顧我哋架啦。」

「港醫北上」駐診成一大賣點。

「港醫北上」駐診成一大賣點

而「深圳和睦家醫院」一大賣點，是「港醫北上」駐診。據蕭毅晃透露，現時已有過15名港醫團隊輪流北上駐診。而中央亦十分支持香港醫生到內地執業，凡經醫療機構申請，由註冊到執業僅需兩周，持香港醫生執照便毋須再考試。而醫院採用中英文對照書寫流程，兩地醫生較容易融合。

而為了「搶人才」，蕭毅晃笑言，雖然內地物價低，生活指數亦低，但保證港醫北上的人工，會與香港一樣，「如果薪酬唔優厚，我都相信唔會有醫生想北上。但當然我哋除咗有基本人工，做手術嗰啲都同香港私院一樣，會按比例分成。」

蕭毅晃指會「港醫北上」人工依照本香港薪酬計算。

謝絕收「收紅包」文化 冀高薪養廉

梁錦松亦補充指，醫院謝絕「收紅包」的文化，採取「陽光化收費」，並以高薪養廉。而內地醫院一向習慣「先收費後醫治」，他就指現時醫院有24小時創新跨境急症服務，可全天候為急症患者動手術，但主要會沿用內地一貫方式收費，「但緊急情況下，一定以人命優先，點都救咗先。」

至於醫院價格收費，當然亦是市民關注重點。蕭毅晃稱，醫院服務價格約為香港私院的五折至八折，如進行磁力共振造影（MRI）介乎3,500元至5,000元，約為本港私院六折；身體檢查則為4,000元，月子中心28天產後康復套餐10萬元，較本港同等環境規格便宜約一半。「有啲腫瘤新藥，香港每月已經要4、5萬，但內地一年都只係5萬。」而由香港北區前往醫院的交通時間，亦只約35至40分鐘，相信對吸引本港居民存有優勢。

然而，由於現時內地醫療檢查所得數據，尚未得到本港公私營醫院認可，譚君杰則指正與港府反映，冀盡快得到改善。至於在私營醫療咭的使用上，其則表示只要發咭公司有涵蓋內地範圍，便可用以繳費。而目前深圳和睦家醫院有70％為進口藥物，亦能為患者帶來一定保障。