財政預算案｜真財赤恐破2100億　港府隱藏財政「包袱」逐一盤點

【財政預算案2024 / 財赤 / 公共財政】疫後香港經濟復甦不似預期，股市、樓市「呆滯」，政府更連年出現財政赤字，本年度財赤勢破千億元，較年初發表預算案時預測的570多億元大幅飆升。



但高處恐未算高，千億財赤亦有「粉飾」之嫌，事關政府發債當收入，倘撇除666億元綠色債券收入，本財政年度預算赤字料最高逾2,100億元！近憂未解，遠慮猶在，經濟不景氣下，港府擔保的民間千億貸款埋下「債彈」，政府控股的公司的財政亦受影響，有間負債達千億元！



新一份《財政預算案》本周三﹙28日﹚出爐，財政司司長陳茂波預告今個財政年度赤字可能超過1,000億元，較年初發表預算案時預測的570多億元高，倘2021-22財年撇除綠色債券收入，則幾乎連續五年見紅。預測失準，一來開支難減，二來收入難料。

財政司司長陳茂波預告今個財政年度赤字可能超過1,000億元。（陳茂波Facebook）

盤點近年新增開支

先來開支。過去一段時間，港府每年開支維持在6,000億元左右。 翻查資料，近年新增的開支算得上五花八門，當中不乏惠民措施，例如簡約公屋、連派三年消費券，但亦有特殊項目，例如去年在「維護國家安全」開支再度增撥50億元，連同2020年首次撥出的80億元，總開支130億元；又或是，日本排放核污水後，港府每日平均需抽檢約150個日本入口食品樣本，港府透露近月相關開支約1,000萬元。

支出居高不下，外界近日有聲音指高級公務員應該減薪，與民共度時艱，不過此開支則相對「九牛一毛」。據2022年資料，在全球國家及地區領導人之中，雖然香港特首薪酬達45萬元名列前茅，僅次月薪約104萬元的新加坡總理李顯龍，而2022年新設的副司長職位，月薪亦有36萬元，但計及所有高官薪酬，每月政府需要支出814.45萬元，一年高官「人工」開支不過1億元。

財政儲備僅夠一年開支 人均尚餘9萬

香港作為寸金尺土的國際金融中心，賣地收入、印花稅及利得稅等向來是政府賴以生存的「金蛋」，但兩、三年本港經濟疲弱，股市、樓市表現不似預期，多幅土地流標，政府預料本財政年度只得約150億賣地收入，佔全年目標850億元，僅約17.6%，相信連帶本年度印花稅亦會較原先估算下跌。

如此看來，「入不敷支」便是財赤的癥結所在，政府數據顯示，截至今年11月底，本財政年度首8個月的財務狀況，整體開支為4,723億元，收入2,416億元。即是每月開支約590億元，以此推算全年開支達7,000億元。

而財政儲備至去年11月底為6,707億元，以目前本港人口最新數約741.3萬人計，相等於平均每人9萬元，同時也難以支撐本港一年的開支，要知道前財爺梁錦松為政府定下的「不成文」規定，即使政府完全沒有收入，儲備需足以維持最少一年的開支，如今「潛規則」恐被打破。

近年政府加碼發行綠色債券，相關債務被列作收入。（資料圖片）

債務當收入 預告繼續發債

本財年出現赤字已成定局，但政府原料下個財政年度能轉虧為盈，現時指可能要延後多兩年才能達到收支平衡。倘細查查政府賬目收支，則千億財赤恐「高處未算高」！

事緣，近年政府加碼發行綠色債券，並將債務當收入，直接帶動2020至21年度錄得294億元盈餘，倘若2021至22年度不計債券收入，近乎連續五年赤字。政府帳目顯示，綠色債券的收入由2019至20財政年度的78億元，不斷加碼至本年度666億元。

「食髓知味」，政府更計劃在2023至2024年開始的五年內，每年發行共650億港元綠債及基礎建設債券。即是這些債務每年均被視為650億元的收入。事實上，四大會計師行估計政府財赤1,100億元至1,500億元，假如撇除發行綠色債券當收入，本財政年度預算赤字料介乎約1,760億至2,166億元之間。

此外，陳茂波在去年預算案提出，政府的未償還債務相對於GDP的4%，未來有空間進一步發債，預計到其任期完結，即2027/28年比率可調高至10%。以本港2022年全年GDP為28,418億元來計，即這數年間政府債務增加約1,705億元，全港741萬市民人均負約3.8萬元債務。

民間千億貸款埋「債彈」

除了債券外，政府因時制宜推出的民間貸款，助中小企度難關，恐亦埋下「債彈」。疫情下政府推出的「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」計劃，去年11月公佈的數字顯示，壞帳率飆升至5.5%，遠超商業銀行一般只有1.5%的水平。

毫無疑問「九成信貸擔保產品」、「百分百擔保特惠貸款」計劃令不少中小企業渡過難關，就算政府擔保承擔額增加，只要企業「有借有還」，對政府財政影響有限，也起了救市作用。

金管局副總裁李達志於去年11月表示，「百分百擔保特惠貸款」壞帳率升至5.5%。（資料圖片）

然而，按證保險公司表示，截至去年9月底，「九成信貸擔保產品」和「百分百擔保特惠貸款」涉及貸款總金額逾1,546億元，壞帳貸款擔保額達72.2億元。金管局副總裁李達志於去年11月表示，「百分百擔保特惠貸款」壞帳率升至5.5%。

值得注意的是，企業已獲批的「還息不還本」安排將在今年年底前逐步結束，意味壞帳率仍有上升風險。以政府假設的壞帳率25%來計算，兩個計劃壞帳貸款擔保額可達近400億元，倘未能追回，或為政府財政添壓。

有間子公司負債千億

除了千億「債彈」，政府的子公司亦受累大環境轉差。翻查2022至23財政年度帳目，政府持有不少於20%控股投資並分享其淨收益的13間企業，當中有5間最新均錄得虧損，市建局受累於樓市低迷，截至去年3月底止全年虧損35.3億元，時隔八年再次錄得虧損，對上一次蝕錢已是2014年。

另一邊廂，經濟氣氛一般，加上賣地收入不似預期，也令政府持股75%、「半隻地產股」港鐵公司﹙0066﹚前景蒙上陰霾。 該公司疫後乘客量大增，但入帳物業發展利潤大減逾九成，累及上半年少賺11.7%至41.78億元。

花旗上月削港鐵評級至「沽售」 目標價大劈44%至26.5元，原因是預測今年本港樓價下跌10%，並估計港鐵小蠔灣站及東涌東站項目投標預付費減少一半，故下調港鐵每股資產淨值(NAV)估算約7%至48.45元，並引用較大的NAV折讓幅度45%作估值基礎，以反映本港樓市的負面氣氛。截至去年6月底，港鐵淨負債約300億元， 花旗料土地投標延遲，港鐵可能需要籌集過渡貸款應對，但相信仍然會維持漸進的派息政策。

花旗預測今年本港樓價下跌10%，上月削「半隻地產股」港鐵評級至「沽售」 。﹙資料圖片﹚

但要說「負債王」，截至去年9月底，機管局帶息負債達1,027億元，手上現金只有334億元，即淨負債達到693億元。受惠香港疫後對外全面通關，該公司去年上半年方轉賺6.7億元。

至於香港國際主題樂園公司營運的迪士尼樂園，2022財政年度淨虧損雖收窄12%至21億元，但樂園已連續8年「見紅」。另外，數碼港雖然未有負債，但即使收取政府撥款及補助金的情況下連年虧損。

如此看來，經濟轉差的衝擊是全方位，政府想擺脫逾二千億元財政赤字，開源節流，還要拆「債彈」。