【男士手錶】寶珀「五十噚」以用家角度研發　開創專業潛水錶先河

講到專業潛水錶時，你腦海中浮現的是不是配置旋轉錶圈、黑色面盤的腕錶形象？沒錯！這就是現代專業潛水錶的樣貌，而這樣的設計正是從BLANCPAIN寶珀五十噚而來。

第一款寶珀五十噚是在1953年問世的，她的規格與1996年制訂的ISO 6425潛水錶標準（現在還在用）相去不遠，就能知道繼往開來的地位。當初寶珀能開創先河，製作出這麼符合潛水專業需求的錶款，與當時的寶珀總裁有很大的關係。

1953年的第一款BLANCPAIN寶珀五十噚潛水錶。（iWatcHome城邦國際名表）

1950年代的寶珀總裁讓-雅克‧費希特（Jean-Jacques Fiechter）對潛水很有興趣，當他知道法國海軍菁英蛙人突擊隊正在尋找合適的潛水錶時，便結合興趣與生意，投入史上第一只現代化潛水錶的研發。身為一名潛水愛好者，當然很了解什麼樣的錶款才能滿足潛水的需求，那可不只是要高度防水而已。而其中最重要的發明就是可以用來計算潛水時間的旋轉錶圈，這也成了現代潛水錶外觀上的最大特徵。

此外，寶珀還考慮到在水中光線不良的情況下也要容易識讀，所以首款五十噚設計成黑底配上大型夜光指針與時標。更有遠見的是，五十噚採用自動上鍊。你猜猜這和潛水有什麼關係？費希特擔心手上鍊會增加錶冠的防水膠圈磨損的機會，自動上鍊才能避免這個問題！不僅如此，連腕錶可能被其他潛水儀器干擾而受磁的可能性他也想到了，所以五十噚還有防磁功能。不愧是出自潛水愛好者的手筆！

在大家都想得到的防水性能方面，費希特也有很創見，一般的防水錶在錶冠處只有一個防水膠圈，但五十噚就用兩個，以防萬一。底蓋採用旋入式設計，為了避免在旋入時擠壓O形防水膠圈而使之變形，影響防水性能，所以特別設計了一個膠圈的金屬凹槽，考慮非常的周延。

資深的錶迷大概已經知道五十噚的“噚”是長度單位，一噚大約6英尺，差不多是1.8288公尺，五十噚換算下來大約是91公尺。有趣的是，噚的法文Fathom這個字是從古英文來的，原意是伸展開的雙臂，古代水手用展開的雙臂來當作長度單位，後來才被廣泛使用。這個小典故你可能就不曉得了吧？

據說，當初費希特想到用這個字為錶款命名，還是受到莎士比亞名劇《暴風雨》裡的歌詞啟發來的。真是無巧不成書。

在寶珀五十噚問世之後，不只成為法國菁英蛙人突擊隊的配備，也被德國、以色列……等許多國家的海軍選用。到了1957年，寶珀五十噚Mil-Spec 1腕錶問世，最大的特點是六時位置的濕度指示計，當錶殼內的溼度達到一定程度時，小圓盤的白色部分就會轉紅，這就表示腕錶受到水氣侵擾，該保養了。美國海軍水下爆破隊（UDT）、海豹突擊隊（Navy Seals）都將這個錶款納入裝備，1960年代初期問世的Mil-Spec 2腕錶也應用了這項技術。

2017年五十噚Mil-Spec 1六十週年之際，寶珀發表了復刻版，限量500只，現在應該不容易買到了，還是看看新品比較實際。新款是以1970年代的五十噚為靈感的五十噚深潛器70年代日期及星期腕錶，在復古的外表下，裝載新世代的1315DD自動機芯，使用矽游絲，具五日動力儲存，同樣是限量500只，估計很快就會完售吧！

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