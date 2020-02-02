【男士手錶】宇舶HUBLOT「融合的藝術」　破格態度創造無限可能

HUBLOT宇舶「融合的藝術」除了足球，他們與高爾夫、拳擊、帆船等賽事也有密切合作，這些也都成為他們在製作腕錶時的養分，無論外觀設計或是內在機芯皆強悍俐落，材質面更是屢有創新。宇舶本身就像是運動選手般，不斷挑戰紀錄，超越極限。

單是如此還不足以傳遞宇舶「融合的藝術」的全面。除了運動，與法拉利合作，推出結合彼此特色的聯名錶款；與藝術家、時裝品牌合作，創造全新的設計風格等。反映在MP系列上則有總總超越當前想像的高端複雜技術。

材質面的創新更屢見不鮮，例如去年首度引入腕錶產業的3D碳纖維技術，為品牌非典型的錶殼帶來更多可能。宇舶在材質領域的天馬行空，也不斷創造新材質、新結構等，宇舶都藉著融合新思維，創造出前所未見的成果。

Hublot Big Bang MP-11腕錶的時、分針盤特寫。（iWatcHome城邦國際名表）

因為有著勇於擺脫包袱的態度，加上不循保守，顯眼而張揚的設計，讓宇舶受到眾多勇於冒險，對於機械腕錶的想法有別過往的年輕族群喜愛。

宇舶的獨特以及過人技術，不是我們說了算，以下列舉幾件重要事件，透過實際成就來佐證宇舶的強大。（按圖放大閱讀↓↓↓）

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