海瑞溫斯頓頂級鐘錶珠寶工藝傑作　自動簽名裝置最矚目

頂級珠寶時計系列，可以說是HARRY WINSTON海瑞溫斯頓的藏寶閣，除了以珠寶時計的形式詮釋名媛士紳的華麗配件之外，也不乏復刻歷史的代表之作，每一個物件都來自象徵過去時光的縮影片段。這個系列在2018年發表了Precious Signature頂級珠寶簽名時計及Travel Time頂級珠寶旅行鐘，都是結合製錶與珠寶工藝的傑作。

提到HARRY WINSTON在2018年最受矚目的作品，頂級珠寶時計系列的Precious Signature簽名機器絕對是其中之一。外殼以獨家的鋯合金Zalium結合蛋白石打造，結合不同切工的鑽石及藍寶石鑲嵌，詮釋這部由同集團盟友JAQUET DROZ雅克德羅跨刀的簽名時計。

將有時、分顯示的蛋白石外蓋掀開之後，輸入自行設定的四位數字密碼，再按壓錶側的按把，底座的機械臂便會自動彈出，只要插上隨附的專用筆，再以鑲鑽鑰匙按壓圓鈕啟動，機器便會開始進行簽名。擁有者可以設定自己的專屬簽名，而且這個簽名是具有法力效力、可代表本人親簽的簽名，因此為了保險起見，所以設有密碼保護。

這個自動簽名裝置，可說是JAQUET DROZ活動人偶裝置的局部概念擷取，加入鑲鑽的元素就有如融入HARRY WINSTON的基因，在絢爛的外盒下裝載著複雜的機械靈魂。

華麗的頂級珠寶簽名時計鑲嵌905顆圓形明亮式切工鑽石（約3.98克拉）、582顆長形切工鑽石（約68.45克拉）、3顆蛋面切工藍寶石（約1.45克拉）、1顆祖母綠型切工鑽石（約0.42克拉），獨一無二。

同年頂級珠寶時計的另一個作品是Travel Time座鐘，砂金石外殼的藍色是和品牌淵源深厚的色彩，源自創辦人Harry Winston在1949年購得的稀世藍鑽、重約45.52 克拉的「希望之鑽」，創辦人喜愛的祖母綠形切工，也被用來設計座鐘的外殼，熟知HARRY WINSTON歷史即能一眼辨識出這兩大充滿品牌特色的組成。

66mm的尺寸可以放進口袋，將外蓋滑開即是外緣鑲有藍寶石的時分盤，而時分盤的形狀也是祖母綠形的變形，錶殼左側的錶冠用來設定鬧鐘、右側錶冠則是調校時、分及日期功能，另外它還配備可折疊錶架，可自錶殼內部手動展開，使用上十分便利。

Travel Time頂級珠寶旅行鐘鑲嵌了168顆圓形明亮式切工鑽石（約0.6克拉）、64顆圓形明亮式切工藍寶石（約1.34克拉）、4顆祖母綠型切工藍寶石（約1.94克拉）、1顆祖母綠型切工鑽石（約0.21克拉）。

HARRY WINSTON海瑞溫斯頓Travel Time頂級珠寶旅行鐘；63 mm x 39mm x 13mm 18K白金、砂金石材質／時、分、日期指示、鬧鐘功能／石英機芯（iWatcHome城邦國際名表）

2017年發表的Broadway Glasses也是HARRY WINSTON的頂級珠寶時計之一。Broadway Glasses顧名思義靈感來自百老匯，1930年代紐約百老匯區接踵而至充滿前來欣賞歌舞表演的觀眾，仕女們會拿著具有長柄的折疊眼鏡看劇，除了是視力輔助的工具，也是名媛們爭奇鬥艷的行頭配件。

HARRY WINSTON用裝飾藝術時期很受歡迎的縞瑪瑙做望遠鏡的主體，在錶圈和鏡頭的外圍鑲嵌黑色縞瑪瑙，以幾何圖形的切割拼接成望遠鏡的鑲嵌區塊，用鑽石鋪敘出大範圍的面積，再以祖母綠做為畫龍點睛的重點。

面盤下方有可以調節焦距的兩圈旋鈕，以反轉鑲嵌的方法，讓旋把在操作時較不容易滑手，另外也運用了摺疊眼鏡的概念，附上一支可伸縮的圓錐狀縞瑪瑙長柄。頂級珠寶望遠鏡時計鑲嵌4顆長形切工祖母綠（約0.24克拉）、1顆蛋面切工祖母綠（約0.99克拉）、270顆圓鑽（約15.12克拉）、212顆梯鑽（約10.76克拉）／藍寶石水晶鏡面。如此華貴，誰還捨得用？

HARRY WINSTON海瑞溫斯頓Broadway Glasses頂級珠寶望遠鏡時計；直徑28 x 22mm（面盤尺寸）、114x54.4mm（望遠鏡尺寸） 18K白金材質／時、分指示／石英機芯（iWatcHome城邦國際名表）

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