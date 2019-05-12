西服肩線係咩 ？認識五種肩線類型　讓自己真正穿上一套合身西裝

正裝可說是手工藝成份最好的服飾之一，個中從領口設計、袖口、鈕扣等細節都是其講究的細節之一。正式場合的正裝、休閒正裝、英式正裝、義大利式正裝等等，當中都是從細節處的稍作微調，就改變了整體的感覺，好比正裝的肩線剪裁就是個很好講究的細節。要知道一個合適的正裝肩線除了令你看起來精神之外，更重要的可拉直整個身體比例。本篇就來教大家分辨4種常見的正裝肩線剪裁。

1.Unconstructed Shoulder

這是夏天西裝最常見的一種，即是沒有加入墊肩的正裝。這種正裝多數是以單件穿著，設計和剪裁上都偏向義大利式的Casual，適合日常時穿著。這種西裝多以單件穿著為主，而且整套西裝都是用上無里墊肩的剪裁，無墊肩西裝其實很好駕馭，近年大家都喜歡這種義大利式的剪裁。這個設計相對上在感觀會較休閒。

Unconstructed Shoulder（世界高級品）

2.Roped Shoulder

這是屬於意大利Naples地區的設計，主要的特徵是袖子與肩膀之間有明顯的線條，而且肩膀位置會微微突起，令肩膀看起來更挺直，是一種十分正式的款式，能予人充滿自信的專業感。

Roped Shoulder（世界高級品）

3.Neapolitan Shoulder

這類型的西裝肩膀樣式是近年來十分流行的款，其實它是屬於十分正統的意大利風，它有一個明顯的特點，就是肩膀側邊有明顯的摺痕，只配上一個較薄身的護肩，所以肩膀位置相對向下斜，也是適合配襯襯衫領帶穿著。其中意大利品牌Isaia正是Neapolitan Shoulder的代表。

Neapolitan Shoulder（世界高級品）

4.Roman Shoulder

是意大利款式中較正式的一種，強調的是為你的肩膀打造一個「強壯」的效果，相對上袖口邊的肩膀沒有打摺，連衣領（lapel）位置做出一個十分明顯的V字形。

Roman Shoulder（世界高級品）

5.British Shoulder

如果你想製作一套正統的英式正裝，肩線剪裁最重要就是呈現堅挺的肩膀視覺效果，所以其除用上較厚的肩墊之外，更重要的是西裝肩膀至袖口做出明顯的90度設計，這也是為什麼一般英國紳士西裝的線條都是四平八穩。

British Shoulder（世界高級品）

怎樣的西服肩線算是合身

肩線是穿西服的靈魂，這一點很重要，同時也是有原因的。你可以想像一下，用一個一般的衣架掛西裝，整件西裝都是鬆鬆垮垮的，完全沒有線條感可言，所以肩線尺寸不對，西服穿到身上就會變得無法服貼。

一般情況下，合身的西裝肩線應該是大於身體肩線的1/4英吋以內是可以接受的。至於怎麼去判斷這1/4範圍，用手摸摸手臂與肩膀的交接處，是否與身體線條、角度一致就好！如果不合身，肩部位置會超出你的肩膀很多，腋下處的面料以及袖籠處的面料會產生皺褶。如果西服太小，肩線袖籠處就會出現繃緊的狀態。

一般情況下，合身的西裝肩線應該是大於身體肩線的1/4英吋以內是可以接受的。（世界高級品）

而如果有肩膀傾斜度比較斜，但西裝的墊肩角度比較平，或是你的肩膀比較平，但西裝肩膀比較斜這種情況發生，說明你與這件西服的肩線角度需要進行調整。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：西裝穿的好與壞肩線很重要 一次看懂五種肩線類型】