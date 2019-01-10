【PANERAI】海軍供應商　與勞力士關係密切　Panerai歷史5大重點

我們總會知道各大高級鐘錶品牌推出了甚麼樣的新錶、甚麼樣的功能、甚麼樣獨特的設計，但是除了腕錶本身，其實在品牌的背後，還有一些有趣、卻不太有人知道的故事，這次，就趁著《城邦國際名表》100期的發行，讓我們來告訴你，20個重要品牌、共100件它們背後的祕辛。

1. 創始錶店也是製錶學校

創辦人喬凡尼‧沛納海（Giovanni Panerai）於1860年在意大利佛羅倫斯的感恩橋創立一家鐘錶店，開始了沛納海的歷史。當時的鐘錶店不只是銷售的店鋪，而且也是製錶的工作坊。為了培訓製錶師，進一步提升錶店服務，這創始店甚至成為佛羅倫斯城裡的第一家製錶學校。直到20世紀初，錶店才搬遷到現在佛羅倫斯沛納海專賣店的位置。

沛納海為意大利海軍製作的指南針。（城邦提供）

2. 給意大利海軍的不只腕錶

1930年代開始，沛納海就是意大利海軍的祕密供應商，除了腕錶之外，還包括了軍用潛水指南針、水深儀、手電筒等等專業儀器，腕錶及儀器的設計都考慮到水下軍事活動的需求，時而出現在沛納海面盤上的慢速魚雷就源自二次世界大戰時的這段歷史。戰後沛納海與意大利海軍仍維持著密切合作的關係，到了1972年，品牌名稱改為OFFICINE PANERAI S.r.L，奠下了現在品牌名稱的基礎。

沛納海PAM00629復刻了加州面盤。（城邦提供）

3. 加州面來自勞力士的設計

沛納海和勞力士的關係密切，早期不僅曾使用勞力士機芯，許多設計更是來自勞力士，例如著名的加州面盤、坐墊型錶殼都是。1934年問世的勞力士3595腕錶就是加州面盤；1935年的勞力士2533腕錶則是坐墊型錶殼配線形錶耳，基本上就是沛納海Radiomir的錶殼。而第一款沛納海Radiomir在1936年推出時，結合加州面盤和坐墊型錶殼，如出一轍。因此，也有傳聞，當時沛納海不僅購買勞力士機芯，也直接請勞力士代工整只腕錶。事實如何，還有待學者考察。

沛納海著名的三明治面盤。（城邦提供）

4. 早期的沛納海會致癌

沛納海的原型錶款經過兩年的改良後，於1938年開始量產，著名的三明治面盤從這時候才開始，而線形錶耳也改為和錶殼焊接在一起，更為堅固。問題是當時用鐳作為發光塗料，雖然很亮、易於辨識，但是鐳是高放射性物質，對人體有很大傷害，當時的人已經開始注意到鐳的傷害性。直到1949年，沛納海改以氚替代鐳作為發光塗料，氚雖然也有放射性，但無法穿透皮膚（吸入體內就很危險），安全多了。現在的沛納海則是用不含放射性物質的Super Luminova發光塗料。

以1995年史特龍訂製款為靈感所做的沛納海PAM00786。（城邦提供）

5. 席維斯史泰龍促成沛納海加入歷峯

沛納海的腕錶本來只供應給意大利海軍，1993年才開始對大眾銷售。席維斯史泰龍在一開始就慧眼識英雄，1995年即向沛納海訂製腕錶，還在隔年的電影《龍出生天》（Daylight）中佩戴，讓沛納海聲名大噪。據傳史泰龍私下也喜歡拿沛納海送人，有一次餽贈的對象是歷峯集團（當時為Vendôme芳登集團）高層，因此引起集團對於沛納海的關注，最後於1997年併購了沛納海。

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