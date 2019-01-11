【鑽石】鑽石非愈大粒愈高級　如何按4C概念挑選最高CP值的鑽石？

說到鑽石的選購，我們通常都會參照GIA提出的4C標準。然而，很多人對4C有一個大概的了解之後，根本沒有特別的指導意義，在正式選購時依然會感到一臉茫然。也有人只看大小來衡量鑽石價值，實際上這並不科學。其實，在你的預算之內，如何買到一顆優質的鑽石才是需要考慮的問題。而優質的鑽石一般需要把握4C的三個原則：淨度（Clarity）、色澤（Colour）、切工（Cut），並且三個標準要同時達到一定的要求。那麼，我們就來看看如何來正確衡量這三個標準。

優質的鑽石一般需要把握4C的三個原則：淨度（Clarity）、色澤（Colour）、切工（Cut）（世界高級品）

鑽石顏色如何挑選？儘管鑽石以各種天然顏色出現，但我們傾向於在購買時選擇白色鑽石。當鑽石形成時，它們吸收氮氣等氣體，通過光線反射時，我們用肉眼便能識別出黃色色調。但需要注意的是，不要將泛黃的無色鑽石與自然形成的黃色鑽石或黃色寶石混淆。這些寶石的顏色分級與白色鑽石完全不同。

肉眼很難檢測到J的顏色。在G-J顏色等級內購買便能節省預算（世界高級品）

選購技巧：

1.肉眼很難檢測到J的顏色。在G-J顏色等級內購買便能節省預算，而且佩戴起來不會太顯黃色調，仍然很好看。

2.大克拉的鑽石會反射更多的光線，也更容易看出顏色差別。如果你選購的鑽石顏色等級介於F-J，不要貪心買大克拉，建議購買一克拉以內的鑽石。

大克拉的鑽石會反射更多的光線，也更容易看出顏色差別。（世界高級品）

鑽石淨度是一種與鑽石內在特徵和視覺外觀有關的因素，通常將內部特徵稱為內含物或瑕疵。不同淨度類型也是影響鑽石價格變化的原因。下圖展示不同類型的淨度分級。這個分級標準由美國寶石學院GIA設定。起初，理解起來可能有些複雜，特別是有些專家使用的術語。當涉及到鑽石的淨度時，你需要了解內部包含物和表面缺陷的特定稱謂以及代表意義。

不同類型的淨度分級（世界高級品）

選購技巧：

確保你收到一份可靠的鑽石等級的證書。這些通常由GIA認證 其他證書可以包括：HRD，IGI，EGL和AGS等等。一般情況下，建議選購SI1或以上級別的淨度就可以了，此等級實用性較高，價格也相對划算。畢竟現實生活中很少會有人真的去拿10倍放大鏡來觀察鑽石，只要肉眼看不到瑕疵，上手後鑽石給人的感覺便是乾淨的。

一般情況下，建議選購SI1或以上級別的淨度就可以了，此等級實用性較高，價格也相對划算。（世界高級品）

而鑽石切工如何判斷？鑽石切工指的是鑽石的比例，通過不同切割方式將原本粗糙的鑽石以將其轉變為所需的形狀。但值得注意的是，如何使光線通過鑽石刻面使得肉眼看到最亮眼，則非常考驗切工技藝。

粗糙的鑽石看起來是平坦的，並且有點暗淡，因為光線只在幾個方向上反射，並且有大面積吸收光線從而阻止光線反射出來。切割鑽石有一組特殊的刻面，不僅可以使光線反射出來，使其看起來更亮，而且穿過的光線會在內部折射並形成各種顏色，使其看起來像內部亮彩更加明顯。亮度和火彩的組合提供了所謂的理想鑽石切工。

粗糙的鑽石和切割鑽石（世界高級品）

許多鑽石採取不同切割方式以確保它們的比例對於這種自然光線達到完美呈現，如此，鑽石也會更加璀璨明亮。如果注意其對稱性以及拋光錶面的質量，它們會為觀察者增添更大的亮度和火彩。當一顆鑽石進行切割時，珠寶設計師會盡一切努力來確保選取最適合它的形狀和比例。

選購技巧：

盡量都選擇切工級別EX、拋光級別EX、對稱性級別EX，也就是通常所說3EX切工級別，這樣鑽石能體現最好亮度跟光彩。 除了切工等級，還要考慮下鑽石的切割形狀。當然，圓鑽最為經典，也最能凸顯鑽石的亮麗外觀，而橢圓形、方形和祖母綠切割的鑽石因為較大檯面和只需切掉較小面積的原石，也會讓同克拉數的鑽石更加顯大。

橢圓形、方形和祖母綠切割的鑽石因為較大檯面和只需切掉較小面積的原石，也會讓同克拉數的鑽石更加顯大。（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：大家都知道鑽石4C 但你會用4C挑選鑽石嗎】

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