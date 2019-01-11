史上最名貴藍寶石頸鍊：Peacock Necklace破億元成交

【珠寶拍賣】壓軸登場的The Peacock Necklace，以HK$8,000萬起拍，最終拍賣官以HK$1.015億落槌。孔雀項鍊上的21顆喀什米爾藍寶石，共重109.08卡，每一顆也品質極佳。行方專家稱，如此高質的藍寶石一枚難求。

壓軸登場的The Peacock Necklace（孔雀項鍊），以HK$8,000萬起拍，最終拍賣官以HK$1.015億落槌，由亞洲區珠寶部主席石麗華（Vickie Sek）替客戶投得。

孔雀項鍊上的21顆喀什米爾藍寶石，共重109.08卡（克拉），每一顆也品質極佳。主石重達10.56卡，最小一顆亦重3.02卡。行方專家稱，如此高質的藍寶石一枚難求，項鍊上的藍寶石花了近百年時間蒐集，再經十五年時間切割打磨，將原石雕琢至完美比例。

行方早前特地找來有大美人之稱的關之琳（Rosamund Kwan）展示項鍊，盡顯貴氣。此前的喀什米爾藍寶石拍賣紀錄，於2015年創下。當時一枚35.09卡的枕形喀什米爾藍寶石戒指，在日內瓦佳士得以CHF 688萬（按當時匯率約HK$5,820萬）成交。

此前的紀錄保持者，是這枚枕形喀什米爾藍寶石戒指（The Value）

同場尚有另一驚喜，性感女神瑪麗蓮夢露曾戴過的梨形彩黃色鑽石「Moon of Baroda」，連佣以HK$1,030萬成交，高於HK$400萬 - 600萬估價。1990年，此鑽於佳士得紐約上拍，US$29.7萬（約HK$231萬）成交，此後由同一藏家收藏至今。計算起來20多年間，升值4.4倍。

「Moon of Baroda」重24.04卡，色澤淡黃，純淨透澈，以梨形切割。GIA最近確定這顆鑽石來自印度戈爾康達（Golconda）的傳奇礦場，當地以開採最優質臻美的鑽石聞名於世。

瑪麗蓮夢露戴上「Moon of Baroda」的照片（The Value）

1953年，瑪麗蓮夢露為宣傳電影《紳士愛美人》（Gentlemen Prefer Blondes），戴上此枚鑽石，演唱電影的經典名曲《Diamonds are a Girl’s Best Friend》，成為一時佳話。

記錄這經典時刻，並獲瑪麗蓮夢露親筆簽名的照片，今次亦一併上拍，估價HK$8萬 - 12萬。照片最終連佣以HK$27.5萬成交，同樣遠超估價。

焦點成交

The Peacock Necklace 喀什米爾天然藍寶石及鑽石項鍊（The Value）

The Peacock Necklace 喀什米爾天然藍寶石及鑽石項鍊 拍品編號：2068 總重量：109.08卡 長度：39.5cm SSEF證書編號：102016 估價：HK$95,000,000 - 120,000,000 槌價：HK$101,500,000 成交價：HK$116,537,500

有色鑽石吊墜項鍊（The Value）

有色鑽石吊墜項鍊 拍品編號：1961 總重量：24.04卡 成色：彩黃（Fancy Yellow） 淨度：VS2 GIA證書編號：5192555037 估價：HK$4,000,000 - 6,000,000 成交價：HK$10,300,000

瑪麗蓮夢露親筆簽名照片（The Value）

瑪麗蓮夢露親筆簽名照片 拍品編號：1960 相片尺寸：18.2 x 22.5 cm 估價：HK$80,000 - 120,000 成交價：HK$275,000

拍賣總結 拍賣行：香港佳士得 專場：瑰麗珠寶及翡翠首飾 地點：香港會議展覽中心 拍品數目：267 成交：181 未成交：86 成交率：67.7% 總成交：HK$470,215,000

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：史上最貴藍寶石項鍊 破紀錄HK$1.16億成交​】