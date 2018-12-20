揉合日式茶室與花道元素　北角繼園柏蔚山會所打造成市區世外桃園

四周有瀑布和園林。潺潺流水，微涼山風吹過枝椏使之搖曳，葉片互碰摩擦傳來自然聲音。植物本身散發之芬芳，更添一重雅趣。於任何角落坐低，人都感到舒服寧靜、心境平和。 所說並非庭院，而是繁華鬧市北角中的寧謐一隅、新世界發展旗下繼園街住宅「FLEUR PAVILIA 柏蔚山」，屬新世界品牌精神「The Artisanal Movement」的「PAVILIA Collection」最新落成項目。 住客會所「FLEUR PAVILION」到處可見灌注了工匠精神。新世界特邀日本著名室內設計師內田繁（Shigeru Uchida）團隊，將日本傳統茶室設計風格應用於各大活動室之間牆。牆身為木或竹製網格，色調和暖樸素，呈現簡約美學。 庭園景觀則由新世界項目創作團隊跟日本園景設計團隊Ohtori Consultants Co. Ltd操刀。「歲寒三友」松、竹和梅的元素添加典雅氣息，最特別是小島「FLEUR ISLAND」種滿各種花卉，以靜水流水環迥，妙趣處處。 經歷一日勞碌工作後，在此清幽環境靜休，自能得嘗片刻身心舒泰。 圖片：吳鍾坤攝、柏蔚山提供

柏蔚山所在之繼園街綠樹環抱、環境清幽，而且富有文化氣息。（吳鍾坤攝）

會所招待處已對着優美園林。（柏蔚山提供）

中央小島FLEUR ISLAND生氣盎然。（柏蔚山提供）

室外泳池，傍晚時份。（柏蔚山提供）

繼園文化歷史背景富饒，一眾文化界巨人如小說家張愛玲、政論家司馬長風和京劇名伶孟小冬都跟此地有淵源。加上背靠寶馬山及小馬山、跟英皇道繁忙電車路有段距離的位置，繼園街綠樹環抱、環境清幽，適宜靜居。柏蔚山以繼園濃厚的文藝氣息作為設計靈感，以「歲寒三友」松柏、翠竹及寒梅長年不凋的剛毅個性，代表柏蔚山園林的標誌，寓意居者逆境自強、生生不息。日本柔和優雅的花道藝術，也是柏蔚山會所設計的要素。

會所FLEUR PAVILION的室內及室外泳池，也構成園林水景的一部份。（柏蔚山提供）

會所FLEUR PAVILION的室內及室外泳池，也構成園林水景的一部份。（吳鍾坤攝）

落地玻璃牆使住客得賞光猛開揚戶外景觀，猶如在日本茶室的「縁側」上遊覽園境。（吳鍾坤攝）

柏蔚山會所FLEUR PAVILION用色質樸，佈局簡約低調，跟花島遊藝園林FLEUR ISLAND難分彼此，皆因室內與室外的相互連接，無明確界線。落地玻璃牆使住客得賞光猛開揚戶外景觀，猶如在開放的檐廊（即日式建築設計「縁側」（Engawa））上遊覽園境。內田繁與團隊擅長設計傢具及日式傳統茶室，當中不乏人手製作，今次更將日本茶室的特色傾注入會所FLEUR PAVILION的設計當中。以天然素材編織成多個網狀的間隔特色牆，設計充滿睿智和簡約的詩意，讓住客彷如置身於恬靜舒適的茶室中。

竹木網格間牆，形狀或工整，或不規則，也是嘗試達致低調同時透光、通風的效果，體現工匠精神。例如健身室間牆的木條是不規則排列，呈放射線條、鳥巢枝椏交疊之形狀，比起其他活動室的網狀間牆稀疏，造型源自內田繁的茶室設計「行庵」。間牆是由日本遠道而來的工匠以人手逐條木條黏貼而成，考驗工匠對結構的熟悉，避免某些部份太密集或太疏落的不自然感。

間牆竟是工匠以人手逐條木條黏貼而成，考驗工匠對結構的熟悉。（柏蔚山提供）

會所FLEUR PAVILION用色質樸，佈局簡約低調。（吳鍾坤攝）

打破室內外分野 日本茶室設計促進交流

內田繁與其經驗豐富的同仁，將傳統茶室精髓應用於FLEUR PAVILION設計當中，呈現出大自然簡潔幽靜的氣氛。（柏蔚山提供）

以工匠人手精製的木或竹間牆分隔出空間，例如此間簡潔白淨雅致的國際象棋房。（柏蔚山提供）

內田繁設計出跟日本茶室異曲同工、數以百計的木條編織成多個網狀的間隔特色牆。（吳鍾坤攝）

+ 3 + 2

日本傅統茶室設計簡潔，常以一幅字畫及一盆花道藝術作點綴。內田繁於1993年設計了三間茶室「受庵」、「想庵」及「行庵」。1995年，牆身木條像似鳥巢的折疊式茶室「行庵」為英國家具製造商Conran集團收藏。前面提到，行庵特色的木條排列為健身室間牆所用，亦由工匠以人手裝嵌。

內田繁與其經驗豐富的同仁，將傳統茶室精髓應用於FLEUR PAVILION設計當中，呈現出大自然簡潔幽靜的氣氛。以工匠人手精製的木或竹間牆分隔出空間。如此設計本來是為了茶香傳到出去，亦令茶客得以竅看外面自然風景，室內外氛圍交融。

兒童圖書館。（柏蔚山提供）

考慮到會所的用途不同茶室，內田繁設計出異曲同工、數以百計的木條編織成多個網狀的間隔特色牆，使住客置身於暖木色調、宛如茶室般恬靜舒適的獨立活動空間，感到私隱和安全之餘，仍可察覺走廊之陽光變化，體會時光流逝。室內跟戶外翠綠園林景色交流，領會「和敬清寂」之純樸與大自然契合之精神。

可以說，內田繁團隊融會了茶室發揮技藝功能的獨特優點，替FLEUR PAVILION塑造出開放空間感。

數以百計的木條編織成多個網狀的間隔特色牆，使住客置身於暖木色調、宛如茶室般恬靜舒適的獨立活動空間，感到私隱和安全之餘，仍可察覺走廊之陽光變化，體會時光流逝。（柏蔚山提供）

日本茶室木製和竹製間牆呈密集網格狀，讓自然光透入，充滿詩意。（吳鍾坤攝）

內田繁及其團隊設計一系列的家具，有樹杆橫切面形座椅、可自由組合的花瓣形座椅及雪花形態的吊燈等。（吳鍾坤攝）

內田繁及其團隊設計一系列的家具，有樹杆橫切面形座椅、可自由組合的花瓣形座椅及雪花形態的吊燈等。（柏蔚山提供）

內田繁簡介 國際著名室內及家具設計大師。屢獲世界級殊榮，包括日本設計大獎「每日設計獎」、「商業環境設計獎」等。更獲得日本政府頒發之「藝術選獎文部大臣獎」、最高榮譽的紫綬褒章及日本文化勳章之旭日小綬章。 內田繁及其團隊設計一系列的家具，有樹杆橫切面形座椅、可自由組合的花瓣形座椅及雪花形態的吊燈等。鄭志剛跟擅長設計家具和茶室的內田繁曾共處於折疊式茶室「行庵」內，就美學、藝術和設計等話題交流。二人聯手設計之Khora家具系列，於2017米蘭設計周（Milan Design Week）的「Wander from Within」展覽中發佈。 家具以外，內田繁有不少商業空間設計作品，包括山本耀司（Yohji Yamamoto）首間時裝店Aoyama Superposition，還有福岡IL Palazzo酒店、神戶時裝美術館及北九州門司港酒店等。內田繁於2016年辭世，FLEUR PAVILION成為遺作，經由團隊完成餘下設計工作。

建構立體水景園林 歲寒三友生氣盎然

「歲寒三友」松、竹和梅元素添加典雅氣息，遍佈水景園林。（柏蔚山提供）

小島「FLEUR ISLAND」種滿各種花卉，以靜水流水環迥，妙趣處處。（柏蔚山提供）

立體水景園林FLEUR ISLAND層次豐富，是日本園景設計師團隊Ohtori Consultants Co. Ltd和新世界項目創作團隊聯手創作。設計師於中央劃分出小島，力求連接室內外空間。種滿花卉後，以水景園林包圍，別緻優雅。分佈園林不同區域的松柏、翠竹及寒梅，展現四季長青的生氣。

深入會所的池塘，綠意盎然。（吳鍾坤攝）

落地玻璃牆使住客得賞光猛開揚戶外景觀，猶如在日本茶室的「縁側」上遊覽園境。（柏蔚山提供）

Ohtori創造各式各樣的流水園境，沿着檐廊行走一圈即可盡覽。動極思靜，為生活加添情趣。靜止的泳池和園林池塘，明鏡止水的澄明。溪水和環形山石的小型瀑布則是活力充沛的流水，朝氣勃勃。

靜止的泳池和園林池塘，明鏡止水的澄明。（柏蔚山提供）

環形山石的小型瀑布。（柏蔚山提供）

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中國藝術家于吉2017年作品《七膝》。這具彩色電鍍不鏽鋼裝置放於園林正中央，其外形與形態來源於自然世界中的樹桿與人類身體（手臂）的揉合。參考和結合了松、竹及梅等具有東方傳統寓意的植物根莖花等結構，充滿生命力。（吳鍾坤攝）

柏蔚山入口大堂放有動態雕塑《Dancing Water》，是出自內田繁團隊的手筆。雕塑品上的水不停流動，燈光映照在水面上，再反射牆身好像正舞動一般。由於大多數的室內設計都圍繞著靜止空間，設計師希望將大自然動感帶到靜止的室內空間，令整個地方都充滿朝氣。（吳鍾坤攝）

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