【葡萄酒知識】陳年紅酒一定會貴？ 拆解新鮮酒和陳年酒的差異

為什適合新鮮喝的酒會比較便宜，能多放幾年的葡萄酒就要貴那麼多呢？ 新鮮酒為什麼要比陳年酒便宜？只能說並非絕對是如此，但以整個釀酒的工序以及金錢的投入，兩者在成本上有顯著的差別。

（品酒新聞網提供）

以新鮮酒和陳年酒做比較，從葡萄收成後，葡萄果串被送到釀酒廠開始，需要陳年的紅酒的釀酒工序和普通的適宜新鮮飲用的酒便有顯著的差異。

以最需要新鮮飲用的博若萊新酒為例，它的發酵期約為3至7天，其他的葡萄酒的發酵時間從兩個星期到三個星期的都有可能，為了從果皮獲得更多的顏色、單寧酸和香味，發酵與浸泡的時間會再往後延伸。

另外，陳年酒在桶內成熟的成本比新鮮酒的為高，傳統儲酒用的橡木桶每個的造價約為500至700歐元。陳年葡萄酒在酒窖漫長的歲月裡，有許多變數，例如：溫度、濕度的變化，假如一不留神，有可能讓所有的葡萄酒一夕泡湯，全部的心血化為烏。相反，新酒無須以巨額的資金購買橡木桶，也不必承擔陳熟醇化這一部分的風險。

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所謂「羊毛出在羊身上」，即是根據使用者付費的原理，當然這一部分的費用要轉嫁到消費者身上。假如老酒屬值得投資、收藏的類型，酒的價格可能會被炒作至天價。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：陳年葡萄酒一定會貴？ 當中原因為你解答】