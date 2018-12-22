【葡萄酒】葡萄酒達人8大必備工具　品酒無難道

要成為一個葡萄酒達人，就必須配備品酒利器，用以對酒的溫度、濕度、陳年、開瓶技巧等不同細節作更深入的研究。今次會先介紹其中八款葡萄酒達人必備的品酒工具。

1. 量酒溫度計

葡萄酒只有在最適合的溫度品嚐，才能獲得最佳的口感。量酒溫度計正是為此而設計的，製作外殼的材料大多是不會影響葡萄酒口感的不銹鋼，溫度顯示則設在方便於觀察的頂端，以及時掌握葡萄酒的最佳溫度。

2. 存酒器

酒一開瓶時，假如保存不當的話，酒味便會因氧化而改變。存酒器能將純氬氣注入酒瓶，增加瓶內的壓力，從而將氧氣推出，有效減慢酒的氧化過程，使酒的醇味保存期長達一星期。

3. 冰酒桶

一瓶750毫升的葡萄酒從22℃降溫至10℃，至少要冰鎮至少20分鐘。這樣的耐心並不是人人都有的，所以擁有一隻電子冰酒桶就能省去許多麻煩，盡享飲酒樂趣。

4. 開瓶器

利用這個簡單的工具便可輕鬆而優雅地把葡萄酒瓶上的軟木塞或合成瓶塞拔出來。

5. 酒鎖匙

酒鎖匙利用不銹鋼手柄上的小圓片，用作酒品鑒賞。酒鎖匙能夠在一秒鐘內改變酒的味道。作為一個有趣的測酒工具，酒鎖匙可以令你立即瞭解到葡萄酒的陳年能力和發展潛力。



6. 醒酒器

由於在品嘗酒齡較大的葡萄酒前需要醒酒，因此我們需要一款可擕式的快速醒酒器來讓酒香甦醒，亦讓呈現著美味佳釀的桌面更添雅致。

7. 酒杯

晶瑩剔透的高腳酒杯總是令人有一種典雅的感覺。那透明的外觀盡顯葡萄酒亮麗的顏色。細緻的高腳和極其輕薄的杯壁，讓你享受到與眾不同的觸覺。

8. 酒櫃

恆溫酒櫃區別於冰箱。為了防止瓶塞乾燥萎縮，酒櫃內部需要保持在55%以上的濕度。振動會對葡萄酒造成傷害，所以防振壓縮機與實木木架是必要的。酒櫃的玻璃門必須是防紫外線且防止異味產生的，同時內部通風也很重要。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：8款葡萄酒達人必備的品酒工具】