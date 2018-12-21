【PANERAI手錶】拆解沛納海五種錶款，教你輕鬆在家換錶帶

PANERAI沛納海手錶外觀上最大的特色就是Luminor系列才有的錶冠護橋，不過除了有沒有錶冠護橋之外，他們家的錶耳設計其實也滿有特色的，例如Radiomir的線型錶耳就和其他系列不太一樣，不過你知道嗎，PANERAI的錶耳也關係著錶帶的更換方式。

（Gettyimages／視覺中國）

一般來說Panerai手錶的錶帶會與錶殼結構看起來渾然一體，回溯歷史，第一批Panerai腕錶使用的錶帶既寬又長，這是為了讓意大利海軍突擊隊員能夠佩戴在他們的潜水服上。而現今的沛納海腕錶則從中汲取靈感，同時繼承品牌的傳統，盡量達到在典雅設計和高科技、運動性能中實現出高度的平衡。

本篇要來看看品牌各種錶耳設計究竟是怎麼樣更換錶帶的，所以我們會看到包含線型錶耳、螺釘系統等等各種錶耳錶帶拆換設計，並附上圖片稍微解說一下。

線型錶耳系統

線型錶耳為Panerai Radiomir腕錶的特色。此特殊專利系統令錶帶可輕鬆更換，只要旋鬆錶殼邊角螺絲後便可卸下錶耳，將之從舊錶帶拆下錶耳，再安裝至新錶帶上。

線型錶耳系統（世界高級品）

彈簧桿系統

配備Panerai彈簧桿系統的錶款會有特別的技術更換錶帶和鍊帶。按下位於錶耳側面孔中的軸桿（A），小心卸下錶帶。安裝新錶帶時，將彈簧桿的一端置於錶耳之內，並壓按彈簧桿的另一端，以將其正確地安裝於另一錶耳內。進行此操作時，請小心不要刮花錶耳的底部。每個錶耳都設有小凹槽，讓此操作可以輕鬆進行。

彈簧桿系統（世界高級品）

可更換錶帶系統

配備Panerai可更換錶帶系統的錶款需同時壓按位於錶耳底部和錶帶針上的按鈕（B），即可釋放位於兩個錶耳的錶帶針（A）。腕錶隨附的特別工具讓此操作更為簡單精確。

在更換錶帶前，請將工具的兩個部分分開。插入錶帶針，按壓按紐（B），即可完成更換。錶帶的兩端設有金屬管道，讓錶帶可以輕鬆更換，同時也會非常可靠。此管道必須從舊錶帶中移除，並安裝在新錶帶之上。

可更換錶帶系統（世界高級品）

螺釘系統

配備Panerai螺釘系統的錶款以不鏽鋼螺絲起子更換錶帶。以螺絲起子插入位於孔（A）內的螺絲頭，於柄上施壓，讓螺絲起子尖端緊緊貼在螺絲頭上，逆時針方向旋轉以起出螺絲。錶帶的兩端設有金屬管道，讓錶帶可以輕鬆更換。此管道同樣會需要從舊錶帶中移除，並安裝在新錶帶之上。

螺釘系統（世界高級品）

快速裝卸系統

Panerai的快速拆卸系統我們之前就曾介紹過，這次再來複習一下，它標榜無須使用工具，即可更換錶帶——只須按壓錶帶背面靠近錶殼附件處，便可將錶帶從錶殼拆下，安裝亦同樣簡便。拆下錶帶：錶帶呈45至60度角，並向上按下按鈕，便可拆下錶帶。裝上錶帶時也是只要輕輕將錶帶置於錶耳之間的橫桿上，角度呈45至60度（，使錶帶的開口與橫桿對齊，以「推入」。然後，將錶帶往下按壓，直至發出卡嗒聲，再將錶帶往上推，轉動數次，確保安裝到位，錶帶就換成功了。

快速裝卸系統（世界高級品）

備註：以上的錶帶更換方式除了快速拆卸設計以外，其他的錶耳系統建議還是由沛納海授權經銷商或沛納海服務中心進行更換，否則一旦發生刮傷、損壞這些意外，到時又要另外花一筆修理的費用，這是大家都不樂見的事。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：PANERAI的錶帶要怎麼換】

《香港01》App，尚品精神生活，形而。立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app