【貓奴】索價7萬的貓咪爬架　「神殿」級用料為你滿足主子

日本愛貓人士越來越多，而商家因此嗅到商機，以貓咪為出發的周邊商品充斥著市場，而本篇要談的就是日本貓咪產品公司RINN近日推出一款貓咪爬架，開價100萬日圓（約港幣7萬）。

我們都會形容飼養貓咪的人為貓奴。（世界高級品）

我們都會形容飼養貓咪的人為貓奴，皆因貓咪的天性所致，因此為貓咪帶來好玩的玩具，尚好的用品宛如成為主人的習慣。RINN就看準這個商機，以頂級用料加上充滿裝飾藝術的造型帶來這個價值100萬日圓的貓咪爬架。這個貓咪爬架用上天然大理石和優質木材，設計藝術化，外型上的最大特色相信是其木圍籬設計，不但間隔出獨立空間，同時容許主人與貓咪互相窺視；中間的空隙更保障空氣流通以及透光性，令人和貓都感覺舒適。

爬架所用的木材有橡木、櫸木和楓木，全部來自日本飛驒市。不僅如此，產品更採用丹麥神級紡織品牌Kvadrat出品的氈布作為配件，一貫的舒適北歐風格，連人類都沒貓那麼懂享受。

設計師採用來自希臘西北部的大理石作為底座，雖然當地盛產石灰岩和凝灰岩，但大理石相當稀少，古羅馬時期只有極之重要的神殿建築才會使用這種大理石，現在設計師則不惜用來當新的「神殿」基座；白大理石溫和的紋理緩緩延伸，增添優雅。爬架上的麻繩是貓咪們磨爪的重要場所，而這根麻繩亦絕不馬虎，是來自一家擁有100年歷史的日本傳統麻繩製造商。

▼按下圖看看這個價值100萬日圓的貓咪爬架：

仔細分解這個貓咪爬架的所有素材，就不難明白其定價的由來。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：史上最貴貓咪玩具 要價28萬台幣的貓咪爬架】