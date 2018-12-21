建築師為紐約廣場聖誕樹戴上超級巨星　300萬粒水晶堆砌星光四射

紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）聖誕樹，是美國的「國家聖誕樹」以外，最具標誌意義的聖誕樹。

不說不知，自1931年起，聖誕樹每年都會在洛克菲勒中心的藝術裝飾綜合廣場上豎立。其亮燈儀式更是紐約市民的重要傳統。

2018年的洛克菲勒中心聖誕樹終於換上新裝。樹身裝飾超過五萬盞彩燈外，頂端的巨星更是嶄新，取代了自2004年以來的樹頂裝飾。

巨星以300萬顆施華洛斯奇（Swarovski）水晶組成，重達90磅，無比耀眼。