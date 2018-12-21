建築師為紐約廣場聖誕樹戴上超級巨星　300萬粒水晶堆砌星光四射

撰文：黃正軒
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紐約洛克菲勒中心（Rockefeller Center）聖誕樹，是美國的「國家聖誕樹」以外，最具標誌意義的聖誕樹。
不說不知，自1931年起，聖誕樹每年都會在洛克菲勒中心的藝術裝飾綜合廣場上豎立。其亮燈儀式更是紐約市民的重要傳統。
2018年的洛克菲勒中心聖誕樹終於換上新裝。樹身裝飾超過五萬盞彩燈外，頂端的巨星更是嶄新，取代了自2004年以來的樹頂裝飾。
巨星以300萬顆施華洛斯奇（Swarovski）水晶組成，重達90磅，無比耀眼。
正名為「施華洛世奇之星」（Swarovski Star）的聖誕樹冠裝飾現於曼哈頓中城區的廣場上大放光芒，是波蘭裔美國建築師Daniel Libeskind的巨作。此星使用了300萬顆施華洛世奇水晶來覆蓋，整個設計重量為90磅（40.8公斤），上有70支朝多個方向幅射的尖刺燈膽。
Libeskind在品牌宣傳片中表示，施華洛世奇之星設計複雜，由70個尖峰以及像似恆星內核的核心組成，使它如恆星般輻射着光線。施華洛世奇之星的主要光源在「恆星中心」的金屬圓球體內。眾多尖刺則裝嵌在這個圓球底座上，對齊各盞燈，水晶就是襯託於末端的尖頭上，在着燈時閃閃生輝。
奧地利水晶品牌施華洛世奇跟洛克菲勒中心發展商Tishman Speyer開展合作之時，已決定用全新的施華洛世奇之星取代2004年起沿用的樹頂裝飾。這粒明星的複製品則放在洛克菲勒廣場的施華洛世奇臨時店旁。佔地200呎的小型臨時店也是由Libeskind設計，形如水晶切面，店內售賣Libeskind為Atelier Swarovski Home創作的全新系列產品。