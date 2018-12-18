【專訪】Hublot的幕後軍師　Jean-Claude Biver駕馭矛盾的智慧

訪問Mr. Jean-Claude Biver之前有兩個憂慮：一怕資料準備不足，因他是錶壇重量級人物；二怕時間太倉猝，還未觸及重點便要完結…… 結果，短短15分鐘的訪問，他的對答一針見血。我得到的不只是Hublot自我突破的故事，還有關於個人、家庭、事業、人生以至企業管理上的許多、許多。

Hublot背後的軍師Jean-Claude Biver（左）早前訪港，與負責創新物料的Matthias Buttet（右）介紹技術性極高的藍寶石水晶錶殼。（Hublot）

上月Mr. Biver獲GPHG 2018頒發「評委會特別獎」，對他在瑞士以至世界錶壇45年作出的貢獻致敬。他的成功，哈佛大學商學院也以他為研究對象，區區一千幾百字的篇幅，如何也說之不盡。若要簡單概略地形容，他是一個非常著重創新、擅於巿場推廣，而且充滿個人魅力的領袖。

Jean-Claude Biver獲GPHG 2018頒發「評委會特別獎」，對他在瑞士以至世界錶壇45年作出的貢獻致敬。（Hublot） 「獲獎的功勞都要歸於身邊的團隊，他們由一開始已和我並肩作戰，各人都比我優勝，所以我會聽取他們的意見；帶領一個團隊，當得到讚賞要歸功於他們，但遇到問題就要勇於一力承擔，那樣才有說服力。」 「我還要多謝我太太，多少次帶着困惑回家，都多得她為我解困。」在錶壇戰鬥45年，我以為他已見慣大大小小的風浪，面對任何情況都可處之泰然。聽過他這一席話，自覺每天所面對的困難，只是芝麻綠豆的小事。「人生就是充滿着不確定性，很多東西都不會如我們預期，就像世界上的政治角力永遠不會休止，工業和科技也只會不斷向前演進，作為企業管理層，愈是緊貼時代便愈能看透未來，那樣才能做最快最準的判斷和反應。」 「我還要多謝我太太，多少次帶着困惑回家，都多得她為我解困。」在錶壇戰鬥45年，我以為他已見慣大大小小的風浪，面對任何情況都可處之泰然。聽過他這一席話，自覺每天所面對的困難，只是芝麻綠豆的小事。「人生就是充滿着不確定性，很多東西都不會如我們預期，就像世界上的政治角力永遠不會休止，工業和科技也只會不斷向前演進，作為企業管理層，愈是緊貼時代便愈能看透未來，那樣才能做最快最準的判斷和反應。」

在Jean-Claude Biver營運下，Hublot把看似「矛盾」的物料配對起來，這概念更成為品牌的核芯。（Hublot）

「每天都是新的一天，每天都帶來新挑戰，每天都激發新思維，每天都面對新傷痛，每天都迎接新喜悅，每天都發現新視野，每天都遇到新疑惑，每天都想出新概念，每天都發現新哲學，這就是人生美妙之處。」 Jean-Claude Biver

Hublot自2004年由他接手，坊間都認為，是Mr. Biver的思維令Hublot起了如此重大的變化，成為一個以「大膽」見稱的瑞士腕錶品牌，當中印象最深刻的，首推變化多端的Big Bang系列。在那之前，製錶業是非常傳統的行業，各家都按照傳統方法去經營，但Mr. Biver找到突破的缺口，以Art of Fusion作為新口號。

今年推的Big Bang Unico Sapphire是另一突破，以技術性極高的全藍寶石水晶造錶殼。（Hublot）

「其實那並不是由我決定的方向，因那時Hublot已將黃金和橡膠配對在一起，我只是把那概念發揚光大，變成品牌的核心架構而已。」基於黃金與橡膠的配對，Hublot延伸出其他的可能性，把「矛盾」（Contradiction）融合在一起，例如以貴金屬配工業金屬，又大膽研發新物料，歷年玩過的點子也不少：輕巧的鈦金屬、防刮花的Magic Gold、全碳纖維錶殼、難度極高的紅色複合陶瓷，還有近年發表的全透明藍寶石水晶錶殼，都是技術性非常高，而且是Hublot獨有的創意。

Hublot獨有的紅色複合陶瓷錶款Big Bang Unico Red Magic，是另一項難度極高的創新物料應用。（Hublot）

Hublot每年錶展都有新賣點，然而創意這東西，可會有乾涸的一天？「所謂極限其實是你能創新到哪一種程度，即是你的創意能有多大的吸引力，如人們覺得沒吸引力，那它就是沒用的創意！為創新而創新也是沒有意義的，創意必須帶來額外的價值和優勢，這對受眾來說十分重要，對腕錶本身也很重要。」

Hublot首枚智能腕錶Big Bang Referee在今年世界盃協助球證執法，就如Mr. Biver所說，是一項具吸引力的創意。（Hublot）

瑞士鐘錶業已有幾百年歷史，經歷過不同時代的挑戰，其中70年代的「石英危機」對傳統鐘錶業帶來很大衝擊，Mr. Biver也在那時期加入這行業，被譽為是其中一位令瑞士機械腕錶復興的推手。事別數十年，石英錶已成舊科技，但智能錶的滲透力，遠比當年的石英錶和及後的電子錶厲害。今年世界盃期間，Hublot也推出了首枚智能腕錶，因他認為，智能錶並不會威脅到傳統機械錶，兩者來自截然不同但平衡的時空。

「智能錶是科技產品，科技以抹煞過去來進入未來，今天的智能腕錶，可能在三或五年內便會過時；但智能錶不可能抹煞掉機械錶，因為機械錶是一種工藝，工藝是永恆的，是永不過時的，所以工藝不能與科技相提並論，兩者有着不同的生命周期。」

Jean-Claude Biver暫退居幕後，繼續在Hublot發揮他的創意與影響力。（HK01）

「我可以說，工藝是永恆的，科技則難免有被淘汰的一天。」 Jean-Claude Biver

這位錶壇傳奇人物，洞悉行業內的每一細節，在他的領導之下，多個廠牌都曾絕處逢生，打出反敗為勝的漂亮一仗。今年9月，Mr. Biver決定從前線稍退一步，在幕後繼續發揮其影響力，我們仍然期待在即將舉行的各大錶展中，看到他為Hublot帶來的新創意。