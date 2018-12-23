雙擺輪手錶：Audemars Piguet與Roger Dubuis靈感均來自林寶堅尼

雙擺輪不只是為了讓視覺上看起來更震撼、創造話題性而已，理論上來說藉由雙擺輪互相補償的作用可以讓擒縱系統達到更佳的等時性，以利促進走時精準度，通常雙擺輪由於位置不同、運作速度也有差別，因此往往需要利用中介的差速裝置，差速器會先把動能分別輸往兩枚擺輪，然後再從兩者身上接收傳回來的震頻，經過差速裝置的均化作用後，確保最終能輸出穩定的震頻到傳動輪上，簡單來說如同製錶師幫腕錶走時精準度多買了一份保險。

這次就來看看同樣是雙擺輪主題，愛彼（Audemars Piguet）和羅杰杜彼（Roger Dubuis）各自做出了怎樣的詮釋？

愛彼（Audemars Piguet）Royal Oak Double Balance Wheel Openwork

愛彼（Audemars Piguet）Royal Oak Double Balance Wheel Openwork（世界高級品）

這只相同的價位以愛彼自身來說還可以買到像是貴金屬計時碼錶、貴金屬皇家橡樹基本款等作品，其實雙擺輪的作用有點類似陀飛輪，但愛彼陀飛輪的價位又處於更高的檔次，所以如果想追求的是高精準度的走時表現又不想要太基本或常見的功能，雙擺輪系統現階段而言還是有它更勝一籌的吸引力。

兩枚擺輪彼此同軸，動作完全同步，由此創造更大的擺動慣性。擺輪本身看起來是3120標準的砝碼擺輪，而游絲樁設置的位置相對，這樣兩根游絲在漲縮時圓心會往相反方向移動，由此互相抵銷。（世界高級品）

跟這個看起來類似、實則概念完全不同的則是雙游絲系統，它的擒縱器只有一組，擺輪也只有一枚，所差者唯有多了一根游絲，而其中的關鍵在於將兩根游絲的游絲樁設置在相對的兩端，這樣兩根游絲在收放的時候圓心會往相反的方向移動，由此互相抵銷圓心位移所造成的誤差。

AP（愛彼）也曾經於包括第五天王在內的愛彼獨家擒縱中使用過雙游絲系統，然而這次他們新推出的雙擺輪系統跟以上兩種卻又完全不同。

機芯施作了高度的鏤空，因此我們從正反兩面分別可以看到一枚擺輪，發條盒也從錶面即可直視。3120原始的動力儲存為60小時，在驅動耗能甚鉅的雙擺輪後僅餘45小時，但以自動機芯來說尚有餘裕。（世界高級品）

所謂的雙擺輪系統具備了兩枚擺輪、兩根游絲，然而擒縱器卻仍然只有一組，這兩套調速器的動作是完全同步的，因此其間無涉差速整合的概念，使用上兩套調速器的好處主要在於增加擺動慣性——據悉這個系統能讓整體的擺動慣性增加30%，而理論上更大的擺動慣性就意味著更高的精度，這才是這個系統的根本邏輯。

由於跟差速整合無關，因此拿它跟多擒縱系統相比其實無甚意義，相形之下它跟雙游絲系統還比較有關係，因為它兩套調速器的游絲樁同樣設在相對位置，所以同樣有用上游絲收放時位移相殺的概念，某種程度上可以說是雙游絲系統的升級版。

新系統是在AP最基礎的3120上換裝雙擺輪機構，並且施以極度通透的鏤空，型號為3132。雙擺輪在結構上勢必需要更多的垂直空間，因此機芯的厚度也從原本的4.25增加到5.57mm，但仍在可接受範圍。（世界高級品）

另一方面，更大的擺動慣性也意味著更加耗能，所幸它所採用的基礎機芯是動力強勁的3120，儘管搭載這套雙擺輪讓機芯減損了約15小時動力，不過最終儲能仍有45小時之譜，算是實用而綽綽有餘了。

根據官方資料，AP早在2010年就取得雙擺輪系統的專利了，不過直到16年才正式將它產品化；持平來說這的確是一個很有意思的發想，概念上也的確有助於精度表現，不過就產品面來看它應該還是會像愛彼獨家擒縱一樣只在少數高端款式中採用，而非朝普及化、基礎機芯化的方向發展，最新的動向則是品牌在2018年又再推出了37mm的霜金改款版本。

羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur Aventador S

羅杰杜彼（Roger Dubuis）Excalibur Aventador S（世界高級品）

近年羅杰杜彼針對既有優勢不斷加以放大，其中鏤空機芯就是他們家的強項之一，而且過往給人斯文形象的品牌錶作（就算是Excalibur系列也還是偏向正裝風格），在近年開啟Excalibur Spider系列後也開始散發較過往鮮明的運動個性。

而在跟LAMBORGHINI異業結盟之後，這股品牌新興的運動風更可以名正言順地以賽車元素為靈感。

Excalibur Aventador S登場以來彷彿各款藍寶堅尼超跑上身，這款難得以玫瑰金搭配碳纖維材質，展現高貴氣質，因此身價也是目前系列款式之最。（世界高級品）

品牌旗下Excalibur王者系列陽剛霸氣的外型已經在人們心中奠定高辨識度，羅杰杜彼卻精益求精，持續導入各種新材質，賦予Excalibur系列不斷展現同中求異的進化感。

回顧2017年，羅杰杜彼與藍寶堅尼、倍耐力共創了成功的時計作品。而今，ROGER DUBUIS推出限量28只的Excalibur系列新血Aventador S玫瑰金腕錶，採用黑色複層碳纖維錶殼、玫瑰金錶圈錶冠的高貴組合，讓極致的瑞士高級製錶技藝，像是化身為一款能戴於腕間的耀眼超跑！

羅杰杜彼希望聯名腕錶的外觀設計，能讓人聯想起藍寶堅尼給人的第一印象，為了將超跑的迷人風情濃縮在Excalibur Aventador S玫瑰金腕錶，特別以經典超級跑車「大牛」為靈感，換上「黑金」玫瑰金錶圈，更顯霸氣尊貴。

機芯正面的發條盒夾板也同樣用上了貴氣金色，與錶圈、錶冠甚至錶帶縫線等細節呼應，將品牌對於細節的注重表露無遺。（世界高級品）

此錶在輪胎式的玫瑰金錶圈和複層碳纖維錶殼上，融入身價2700萬台幣的Aventador S跑車的設計元素，所搭載的雙擒縱機芯，靈感取自Aventador S超跑引擎和Huracán Super Trofeo EVO車款造型，並結合羅杰杜彼拿手的「星辰鏤空」概念，腕錶彷彿配備著鏤空的引擎蓋，鏤空面盤可直接看到機芯夾板，從視覺彷彿能感受馳騁的速度快感，別有趣味。

承載著激昂熱情的Excalibur Aventador S玫瑰金腕錶，時分秒針均採用醒目的色彩強調，搭配覆有白色SLN夜光塗料的鍍銠刻度，確保光線不足的黑暗環境下保有良好的判讀性。

搭載RD103SQ手動上鍊機芯，配備呈45°傾斜的雙游絲擺輪系統，且有跳秒功能。（世界高級品）

錶帶以黑色橡膠為主體，內襯精緻的黑色阿爾坎塔拉Alcantara面料，搭配呼應錶款主色調的金色縫線，錶帶內側裝飾羅杰杜彼圖紋，並配備錶帶快拆裝置，整體散發著賽車運動的充沛活力。見證了兩大品牌全新里程的開展和價值理念的契合，完美融合了工程師的超卓遠見與製錶師的非凡創意。

Excalibur Aventador S玫瑰金腕錶的機芯，發揮了羅杰杜彼的勇於創新的鐘錶專業，取自超跑引擎的概念，設計動力存儲達40小時的103SQ手動上鍊機芯，配備呈45°傾斜的雙游絲擺輪系統，有助腕錶更精準的走時，鏤空結構靈感同樣來自於藍寶堅尼Aventador S超跑，分別位於5點鐘與10點鐘、震頻各4赫茲的擺輪以特定的傾斜角度定位，中央加上整合雙擺輪的差速裝置，並特別採用跳秒指針，讓準確度化為視覺的驚豔感。

按下圖看Royal Oak Double Balance Wheel Openwork和Excalibur Aventador S的詳細規格▼

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一加一大於的雙擺輪美學 愛彼皇家橡樹 vs 羅杰杜彼Excalibur】

《香港01》App，尚品精神生活，形而。立即下載：https://hk01.onelink.me/FraY/hk01app