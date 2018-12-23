保時捷連續13年成美國人最愛汽車品牌　穩勝Genesis BMW

要買車要考慮外觀、性能、內裝，事實上，更多人會先看的是品牌。根據美國市場調查機構發現，全世界最受歡迎的車子牌子是Porsche保時捷，更狂的是，竟然連續13年奪冠！

J.D. Power新車魅力調查(Automotive Performance, Execution and Layout ,APEAL)，主要是針對剛購買或承租新車滿90天的民眾，針對「外觀」、「內裝」、「座椅」、「駕駛動態」、「空間與置物」、「引擎/變速箱」、「節能表現」、「能見度與安全性」、「空調系統(HVAC)」、「音響/通信/娛樂/導航系統(ACEN)」10大面向來進行車輛滿意度評測，總分為1000分，而評測時無論是豪華品牌或是一般大眾品牌都是同一個基準。

2017年第 22 屆「新車魅力調查」橫跨33個品牌、243 款車型、逾7萬名車主，經過整理各種意見，製成一份總分為1000分的數據，操控性能無人出其右的Porsche在2017年拿到884分高分，穩居第一名。第二名Genesis得到869分，位居第三的BMW獲得855分。

保時捷全球年產不到30萬輛，量少質精，有如車界的愛馬仕（世界高級品）

美國是保時捷第二大市場，調查結果頗具參考性，調查中Porsche旗下的Macan連續三次在「小型豪華 SUV 」(Compact Premium SUV) 級別中位居第一。Cayenne自 2011 年起第 6 次在「中型豪華 SUV」（Midsize Premium SUV）類別中登上寶座。911 也以最高積分榮獲「中型豪華跑車」(Midsize Premium Sporty Car) 類別中的「APEAL 最優選車型」大獎。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：快速認識IWC全系列手錶】

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