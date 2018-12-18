【浪琴表】賽馬計時世家　如何煉成每年+/-5秒的超高精確度？

「速度」與「距離」和「時間」掛勾，距離是固定的維度，計時卻有很多變數。任何與速度有關的比賽，無論是賽車、賽跑以至賽馬，如計時不夠精確，賽果就全無意義。

古時未有先進科技，「計時」的工作得依賴機械式時計器。以講求速度的賽馬運動為例，要訓練一匹賽馬，基本上已需要非常精確的計時器，馬匹在每段賽道上的表現，要作微細至1/100秒的記錄，因為一匹賽馬能以50km/h的速度跑超過1公里，而牠們的爆發力更可達最高70km/h。有說賽馬每1/100秒跑可20厘米的距離，競爭非常激烈，所以賽馬經常都以「馬鼻」來決勝負，而賽馬計時也需要精確的儀器。

浪琴表與馬術運動甚有淵源，在賽馬計時方面已有百多年歷史。（Longines）

說到賽馬計時，早在19世紀已開始採用機械式計時器，那是一枚有按鈕的懷錶，一按計時指針就開始運行，再按便停下來，指針停止的位置，記錄了馬匹完成賽程的時間。但這種運算方便不夠精確，人手按下的反應時間、機械運作的誤差，都成了當中的誤差。

1878年浪琴推出首枚計時懷錶，當時很受賽馬人士歡迎。（Longines）

一眾鐘錶製造商都以精確度為目標，想造出更理想的計時器。其中瑞士的浪琴表在1878年推出了一枚計時器懷錶（20H計時機芯），那是一款錶背刻有騎師及馬匹圖案的懷錶，當時的精確度已可以秒計，在那年代來說已是非常準確。這錶在賽馬圈中流行起來，練馬師、騎師、馬主、投注者和觀眾，所有以時間作參考來做最決定的人，都愛上那枚計時懷錶。

簡稱LPS的賽馬計時系統，由浪琴與國際馬術總會合作研發，可作精確至千分一秒的記錄。（Longines）

當然，隨着科技演進，更準確的計時方法，歷年相繼湧現。今天在馬場上，我們不會再以機械懷錶來記錄馬匹的速度。香港賽馬會於2003年引入「計時寶」，在跑道以無線電頻率收發器圍組成一個網絡，接收由騎師帽上的微型轉發器傳來的訊號，即時計算騎師和馬匹在跑道上的位置和分段時間。這些數據可轉化成圖像，就是我們在賽事直播畫面上看到的附助圖。

Longines香港區副總裁歐陽楚英（左）與女星王君馨（右）出席12月5日於跑馬地舉行的賽事。（黃樂文攝）

另一方面，與馬術運動淵源甚廣的浪琴表，也不斷研究更精確的賽馬計時技術。5年前起與國際馬術總會（Fédération Equestre Internationale, FEI）展開合作，其中LPS系統（Longines Positioning System）在2015年正式投入應用。那是一套精確度高達5厘米和1/1000秒的先進系統，馬匹的在比賽中的位置、馬與馬之間的距離，以至各馬匹的速度數據，都可即時統計和顯示，這技術有助提高賽馬運動的水平，觀眾看比賽也更覺投入和刺激。

浪琴表今年已是連續第7年成為「浪琴表國際騎師錦標賽」的官方計時。（黃樂文攝）

香港人提起賽馬，一定會聯想到這瑞士腕錶品牌，因為他們已連續7年成為「浪琴表國際騎師錦標賽」的官方計時。早前到跑馬地觀看今年的賽事，親身接觸到浪琴今年的主題腕錶——「超高精確度」（Very High Precision, V.H.P.）系列石英錶。說到「精確度」這層次，石英錶有其優勢，浪琴這V.H.P.系列石英機芯，「每年」誤差只有+/-5秒，這水準甚至已把大部分其他石英錶（「每日」誤差+/-1秒內）都比下去。

今年「浪琴表國際騎師錦標賽」的大會主題錶款，是Conquest V.H.P.石英錶系列，精確度高達每年+/-5秒。（黃樂文攝）

除了精確，這系列還有不少新功能，例如防磁、防撞和自動調整指針功能。在現場也做了一個小測試：把磁石放近腕錶，指針即時停頓了，但在拿開磁石，即干擾消失後，錶內那齒輪位置檢測系統（GPD）可即時自動調整指針位置，追回因受磁影響而失去的時間。另一款GMT型號更好玩，可以手機APP發出的閃光訊號，自動調校兩地時間。我們的智能手機每到一個地方都會自動調校時間，以手機APP來與腕錶配對，時間就一定準確。