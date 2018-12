【BODW】ERIK SPIEKERMANN專訪（下）：客人不要最好，要安全感

更多關於ERIK SPIEKERMANN:

他是柏林University of the Arts的榮譽退休教授。他過去獲得的獎項包括Royal Academy in The Hague頒發的Gerrit Noordzij Award;帕薩迪納藝術中心設計學院所頒發的榮譽博士學位;英國皇家文藝學會授予的榮譽皇家工業設計師身份;2011年獲德國National Design Award頒發終身成就獎,並獲German Art Directors Club頒發TDC Medal及終身成就獎。

他如今亦負責p98a——一個位於柏林的實驗性活版印刷工作室。現時分別穿梭柏林、三藩市和倫敦三地工作及生活。

www.p98a.com