【BODW】ERIK SPIEKERMANN專訪（下）：客人不要最好，要安全感

續上回，我們幸得機會與字體及資訊設計界的大師ERIK SPIEKERMANN進行對談專訪，談及他的設計理念及對現今趨勢的一些看法。他五十多年來操刀的品牌無數，不少更是國際大品牌，包括Audi、Mozilla、Autodesk等。接下來，他將會與大家分享與大企業合作的種種，然而最打動到他的，竟是當年柏林圍牆倒下時，為柏林所帶來的改變⋯⋯

ERIK SPIEKERMANN（德國）一位資訊及字體設計師、活版印刷師和作家。他分別在1979年和1988年成立MetaDesign及FontShop，是奧迪、博世、大眾汽車、German Railways和Heidelberg Printing等品牌設計的幕後功臣；並為Berlin Transit、Düsseldorf Airport及《經濟學人》等出版刊物打造訊息系統。他亦曾為Deutsche Bahn、Bosch、ZDF (German TV)、Cisco、Mozilla和Autodesk等企業度身打造專屬字體。（攝：鄧倩螢）

有著與眾多大企業合作的經驗，可以分享一下當中的挑戰嗎？

與愈大的公司合作，挑戰則愈大，並非因為他們的品牌設計很棘手，也並非因為他們要求高。一家跨國公司動軋幾萬員工，有些更有幾十萬，他們是誰？我覺得對於所有的品牌設計例子當中，最大的挑戰、同時也是必需要問的一個問題：誰才是客人？經手的部門有市場部、廣告部、各部門的經理、以至是CEO，他們人人都有意見。訊息由公司底層上到高層，當中經過無數的會議，定必要有耐心。我試過為了等審批一個Layout，文字通訊了兩年⋯⋯

換言之，合作時大多時間都是在溝通？成功的合作有沒有章法可遁？

往往設計是容易的，但要去顯示出作品是有效的，這份信心就要透過以前的作品及成功例子去證明。客人要的並非「最好」的作品，而是安全感。所以有時我都會對初入行的後輩說：不要太貪心、心急，由小作品、小故事慢慢做起，當有機會接觸新的顧客時，這些作品就是你的過往之最好證明，我覺得無論甚麼行業大多都一樣。而對於做設計，溝通是遠大於設計的。