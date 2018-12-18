【BODW】ERIK SPIEKERMANN專訪（下）：客人不要最好，要安全感

續上回，我們幸得機會與字體及資訊設計界的大師ERIK SPIEKERMANN進行對談專訪，談及他的設計理念及對現今趨勢的一些看法。他五十多年來操刀的品牌無數，不少更是國際大品牌，包括Audi、Mozilla、Autodesk等。接下來，他將會與大家分享與大企業合作的種種，然而最打動到他的，竟是當年柏林圍牆倒下時，為柏林所帶來的改變⋯⋯
ERIK SPIEKERMANN（德國）一位資訊及字體設計師、活版印刷師和作家。他分別在1979年和1988年成立MetaDesign及FontShop，是奧迪、博世、大眾汽車、German Railways和Heidelberg Printing等品牌設計的幕後功臣；並為Berlin Transit、Düsseldorf Airport及《經濟學人》等出版刊物打造訊息系統。他亦曾為Deutsche Bahn、Bosch、ZDF (German TV)、Cisco、Mozilla和Autodesk等企業度身打造專屬字體。（攝：鄧倩螢）
有著與眾多大企業合作的經驗，可以分享一下當中的挑戰嗎？
與愈大的公司合作，挑戰則愈大，並非因為他們的品牌設計很棘手，也並非因為他們要求高。一家跨國公司動軋幾萬員工，有些更有幾十萬，他們是誰？我覺得對於所有的品牌設計例子當中，最大的挑戰、同時也是必需要問的一個問題：誰才是客人？經手的部門有市場部、廣告部、各部門的經理、以至是CEO，他們人人都有意見。訊息由公司底層上到高層，當中經過無數的會議，定必要有耐心。我試過為了等審批一個Layout，文字通訊了兩年⋯⋯
換言之，合作時大多時間都是在溝通？成功的合作有沒有章法可遁？
往往設計是容易的，但要去顯示出作品是有效的，這份信心就要透過以前的作品及成功例子去證明。客人要的並非「最好」的作品，而是安全感。所以有時我都會對初入行的後輩說：不要太貪心、心急，由小作品、小故事慢慢做起，當有機會接觸新的顧客時，這些作品就是你的過往之最好證明，我覺得無論甚麼行業大多都一樣。而對於做設計，溝通是遠大於設計的。
綜觀多年來的工作，令你最深刻或最有成功感的是？
於1989年，東、西柏林開始合併，直到翌年柏林圍牆倒下，那時候柏林面對一個問題：就是操不同語言的人匯聚在同一個城市。當年有幸經手重新設計柏林的交通網絡資訊系統（Passenger Information System），包括隧道、鐵路、巴士等，讓城中人、遊客可以無障礙地穿梭城市之間。對我而言最有成功感的工作，首先是有好的報酬，畢竟是工作，然後還可以令城市變得更好、因此而改善人們的生活，這就是最平衡、最好的。
我不在意一個牌子經過好的設計之後賣多了幾多輛車，但我真正感興趣的是一個「看起來」很好的城市，一個遊客到來時順利找對了路，Passenger Information System可以很功能性，同時亦可以很好看。作為一個設計師，我覺得於社會上是有著一定的位置，而可以憑藉我的能力讓一些事情更得更好，就是最大的滿足。
更多關於ERIK SPIEKERMANN：
他是柏林University of the Arts的榮譽退休教授。他過去獲得的獎項包括Royal Academy in The Hague頒發的Gerrit Noordzij Award；帕薩迪納藝術中心設計學院所頒發的榮譽博士學位；英國皇家文藝學會授予的榮譽皇家工業設計師身份；2011年獲德國National Design Award頒發終身成就獎，並獲German Art Directors Club頒發TDC Medal及終身成就獎。
他如今亦負責p98a——一個位於柏林的實驗性活版印刷工作室。現時分別穿梭柏林、三藩市和倫敦三地工作及生活。
www.p98a.com