2019藝壇焦點！台北當代藝博一月開幕　星級陣容媲美Art Basel

台北當代藝術博覽會（Taipei Dangdai）將於2019年一月開幕，由「藝博戰神」之稱的任天晉（Magnus Renfrew）出山擔任總監，自今年年初起已經不斷帶起話題。確實，細閱其參展畫廊名單，說是台灣史上最豪華的陣容也不為過，很難想像這只是第一屆舉辦。

任天晉曾主理的香港Art Basel短短幾年已經相當成功，每年吸引數萬人入場，成為香港藝術市場佳話。這次任天晉登錄台北，老朋友瑞銀集團以及一眾國際畫廊繼續支持，亦見他們相當有信心。當然，即使是戰神亦難做無米之坎，真正吸引一眾國際頂級畫廊的不單是任天晉個人目光和管理手段，而是台灣本身確實潛藏的龐大收藏家群。數據顯示，台灣藏家佔香港藝術市場近三成交易額，在國際拍賣會上亦屢見其身影，歐美畫廊一直想開發這片臥虎藏龍之地。這次台北當代不但為國際畫廊提供合適的門戶進入台灣，任天晉更藉此將台灣以及亞洲當代的藝術呈現給國際市場，以達雙收之效。

以上說法並非單純的個人評論，台北當代90間參展畫廊中，有23間歐美畫廊，20間台灣畫廊，15間中港畫廊、19間日本畫廊以及9間韓國畫廊，其餘東南亞地區畫廊合共7間。不少鼎鼎大名的歐美一級畫廊，像佩斯、大衛卓納、高古軒、豪瑟沃斯、里森紛紛攜優秀作品參與；日本白石畫廊、東京畫廊；香港紅門畫廊、世界畫廊，方由美術，當然還有近年由北京打到紐約的博而勵畫廊，份量絕對十足，單此規模已值得跋涉一訪。台灣本地則有耿畫廊、就在藝術空間、亞紀畫廊、別古藏藝術空間等，向外界呈現重要的亞洲藝術家作品。

瑞士銀行台灣區總管及財富管理執行長陳允懋（左）與台北當代聯合創辦人及總監任天晉（右）

台北當代將有四個畫廊展區，分別是「畫廊精粹」、「新生畫廊計劃」、「個人展藝」和「藝術沙龍」。

畫廊精粹展區將呈獻73個參展單位，分別來自42個城市。焦點項目包括 Kukje Gallery（首爾）預計呈獻梁慧圭於台灣的首次個人作品展；Simon Lee Gallery（倫敦、香港 、紐約）將帶來美國觀念藝術家梅爾·博赫納（Mel Bochner）的作品；而亞紀畫廊（台北）則會展示二十世紀亞洲最重要藝術家之一李元佳的作品。

新生畫廊計劃展區將聚焦四間成立未滿八年的年輕畫廊，以藝廊展覽的質素及一致性為評選標準，參展單位皆是屬於新一代國際畫廊中出類拔萃的菁英。代表第一屆台北當代新生畫廊計劃的單位包括：ROH Projects（雅加達）、亞洲當代藝術空間（上海）、Gallery Vacancy（上海），以及Yutaka Kikutake Gallery（東京）。

個人展藝展區將以個展形式並肩展出新銳和藝壇泰斗，以及多位於20世紀創造歷史的藝術大師。13位參與個人展藝的藝術家包涵智海、村田有子、莊喆、諾爾·麥肯納（Noel McKenna）、金子富之、霍剛、徐瑞憲、朱德群、譚平、毛旭輝、楊詰蒼、小野田實（呈現從未在日本以外展出過的作品），及卡洛斯·克魯茲-迭斯（Carlos Cruz-Diez）。

除了以上三個展區，台北當代還將獨特概念落實在藝術沙龍區；大會邀請全部90家參展畫廊各自精選一件價格低於8,000美元的作品，於藝文沙龍展區展出，是年輕及新晉收藏家選擇其首件藏品的好機會。除了年輕藝術家早期的作品，亦包涵國際知名藝術巨匠的攝影及紙上作品，亮點包括：Javier León Pérez （紅門畫廊）、Ramesh Mario Nithiyendran （Sullivan+Strumpf）、郭維國 （大未來林舍畫廊）、漆瀾 （千高原藝術空間）、Bernd Oppl （Galerie Krinzinger）、伊莉莎白·佩頓（Elizabeth Peyton ）（Galerie Thaddaeus Ropac） 和 Minjoon Park （Gallery Hyundai）。

李元佳

Carlos Cruz-Diez〈Chromography〉，紅門畫廊

Julian Opie〈Daisy〉，里森畫廊

當年香港Art Hong Kong、Art Basel等藝博搞得有聲有色，不出一陣各大畫廊便紛紛登陸本地，對台北來說這也是個好機會，畢竟作為亞洲最重要的藝術基地之一，若有更多國際畫廊登陸與本地藝壇交流，絕對能激發當地藝術界活力。相比起Art Basel，台北當代的定位更在於連接台灣、亞洲與國際藝術市場，「食中」國際對亞洲的興趣，這能否成為區域的the next big thing，讓我們拭目以待。

台北當代藝術博覽會（TaiPei Dangdai）

日期：2019年1月18日至2019年1月20日

地點：台北南港展覽館

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