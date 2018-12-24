NOMOS Autobahn neomatik 41 date　汽車儀表板為靈感新速度美學

NOMOS在2018年推出的全新Autobahn系列，是以汽車儀表板為靈感而設計， 同時搭載首款具有日期功能的neomatik自動機芯。向來是德國紅點設計大獎常勝軍的NOMOS，在2018年三月才推出全新的Autobahn neomatik 41 date系列腕錶， 時隔一個月便獲得2018紅點設計大獎， 也說明NOMOS除了在製錶工藝領域的不凡成就外，美學設計更是獨具巧思。

獨特風格的錶殼線條 NOMOS向來遵循包浩斯的簡約實用風格，但是本款腕錶採用類似一體成形的錶殼線條，搭配類似碟盤的面盤設計，營造出更為新潮的設計風格，同時錶款還具有100米的防水性能。（iWatcHome城邦國際名表）

新推出的Autobahn系列錶款，是由知名設計師Werner Aisslinger操刀設計，他特別強調喜歡「速度」，因此錶款名稱Autobahn是德文的高速公路之意，而面盤與指針的樣貌就如同汽車的儀表板。由於Werner Aisslinger先前的設計產品多為傢俱，因此面盤採用特殊的柔和弧形線條，同時延伸至小秒針盤之上。而六點位置的日期窗，可以同時顯示三個不同的日期，即昨天、今天與明天。

DUW 6101自動機芯 本款機芯是NOMOS首次可快調日期的機種，尺寸也擴大至35.2mm，保有3.60mm的輕薄厚度。機芯還具有雙向自動上鍊功能，以及六方位調校，並具備NOMOS自製擒縱系統，與藍鋼色的專利合金游絲。（iWatcHome城邦國際名表）

至於面盤上跨越240度的特殊色塊， 就如同儀表板上的時速計，搭配色彩鮮明的時針與箭型分針，不僅更接近「速度」的設計靈感，更顛覆了以往NOMOS的設計概念。此外，色塊上的Superluminova螢光塗層使本款腕錶即使在昏暗的夜晚也能清晰顯示時間。

明亮的夜光功能 傳統的錶款，都是將夜光塗料塗抹在指針與時標之上，但是Autobahn neomatik 41 date特別在色塊與時針上使用Superluminova螢光塗層，因此能清楚的看見整個面盤的資訊。（iWatcHome城邦國際名表）

此次NOMOS推出的Autobahn neomatik 41 date，共有三種顏色款式，分別是：電鍍銀白色、運動灰與午夜藍。同時錶殼直徑也達41mm，是過去廠方較少使用的大尺寸設計，內部所搭載的第二款neomatik自動機芯DUW 6101，直徑同樣是少見的35.2mm大尺寸設計，不僅搭載字體更大的日曆盤（因為環繞在機芯的外緣），同時透過錶冠還可前後快調日期功能，大幅提升使用的便利性；但是機芯仍保持在纖薄的3.6mm，與第一款neomatik自動機芯相同。

Autobahn neomatik 41 date sports gray 型號1303／直徑41mm不鏽鋼錶殼／時間指示與日期／DUW 6101自動上鍊機芯，動力儲存42小時／藍寶石水晶鏡面、透明底蓋／防水100米／參考價NTD158,400（折合港幣約$40,300）（iWatcHome城邦國際名表）

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