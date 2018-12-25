【拍賣】資本主義產物特別貴？《國富論》成交價高《資本論》兩倍

被奉為資本主義經典的《國富論》（Wealth of Nations），與共產主義之父馬克思（Karl Marx）的代表作《資本論》（Das Kapital）近日於倫敦同場上拍，一起交出亮麗成績，高於估價範圍成交，但卻留下一個疑問。

兩者同樣極具代表性，亦是初版書籍。為何《國富論》能夠以£90萬（HK$900萬；NT$3,460萬）成交，《資本論》成交價則是£34.4萬（HK$340萬；NT$1,300萬），成交價差兩倍多？莫非資本主義產物必定較貴？以下為大家解開這謎團。

《國富論》是蘇格蘭經濟學、哲學家亞當‧史密斯（Adam Smith）於1776年的著作，原文以英語寫成。其詳細論述相信不少讀者唸書時已讀過，在此不贅。總括而言，它是首個有關自由貿易、財富累積及個人自由的相關研究，為資本主義社會提供框架，可謂現代經濟學的開山之作。

按下圖看看為什麼《國富論》能夠以HK$900萬成交▼

馬克思的《資本論》估價£15萬 - 25萬，連佣以£34.4萬（HK$340萬；NT$1,300萬）成交，價錢低於《國富論》2倍多。先交代《資本論》一些基本資料，原文以德語寫成，內容對資本主義社會進行批判性分析，提倡全球性的革命，可說是對亞當‧史密斯等經典經濟學家的回應。作為馬克思的代表作，它對共產主義者影響之深，相信不用多說。此書對二十世紀全球時局有多大影響，由蘇聯成立，乃至美蘇冷戰等清晰可見。

《資本論》共分成三冊，僅第一冊於馬克思逝世前出版。上拍一書屬第一冊，於1867年成書，是馬克思特別贈予其表妹Nanette Philips的一本。馬克思書中內頁寫上「致最親愛的Netjen（Nanette Philips的別名）」（To my dear Netjen），並附上日期及簽名。

此書在Nanette Philips逝世後，遺贈她的丈夫Hendrik Roodhuyzen Jr所有，此後一直由家族傳承至今。相比《國富論》，這並非獨一無二的版本。

據行方所述，相同版本的《資本論》目前僅找到6本，其中3本由不同機構館藏。換句話說，在私人市場還有三本，相信這解釋了今次《資本論》價值不及《國富論》，與資本主義或共產主義無關，只是沒那麼罕。

《國富論》（Wealth of Nations）（The Value）

阿當‧史密斯（Adam Smith，1722 - 1790）《關於國民財富的性質和原因的研究》（An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations）共兩冊 拍品編號：220 創作年份：1776 來源： Adam Smith (booklabel) Homer Bews Vanderblue (1888-1952; bookplate) Hamish Riley-Smith Rare Books, 1993; cf. Mizuta anonymous French collector Bernard Quaritch sold to anonymous European collector 估價：£500,000 - 800,000 成交價：£908,750

《資本論》（Das Kapital）（The Value）

馬克思（Karl Marx，1818 - 1883）《資本論》（Das Kapital） 拍品編號：222 創作年份：1867 來源： Nanette Philips (1837-1885, first cousin of Marx) Hendrik Roodhuyzen Jr (1833-1910, husband of Nanette, ownership inscription on pale pink endpaper) thence by descent to the present owner 估價：£150,000 - 250,000 成交價：£344,750

拍賣詳情

拍賣行：佳士得倫敦

場次：重要書籍及手稿

拍賣日期：2018/12/12

總成交額：£3,879,250

【本文獲「TheValue.com」授權轉載，更多拍賣新聞、藝術鑑賞、專家訪問，立即下載App。文章經編輯刪節，原文：資本主義的特別貴？ 《國富論》成交價高《資本論》HK$560萬​】