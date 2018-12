【拍賣】資本主義產物特別貴？《國富論》成交價高《資本論》兩倍

兩者同樣極具代表性,亦是初版書籍。為何《國富論》能夠以£90萬(HK$900萬;NT$3,460萬)成交,《資本論》成交價則是£34.4萬(HK$340萬;NT$1,300萬),成交價差兩倍多?莫非資本主義產物必定較貴?以下為大家解開這謎團。

《國富論》是蘇格蘭經濟學、哲學家亞當‧史密斯(Adam Smith)於1776年的著作,原文以英語寫成。其詳細論述相信不少讀者唸書時已讀過,在此不贅。總括而言,它是首個有關自由貿易、財富累積及個人自由的相關研究,為資本主義社會提供框架,可謂現代經濟學的開山之作。

按下圖看看為什麼《國富論》能夠以HK$900萬成交▼

馬克思的《資本論》估價£15萬 - 25萬,連佣以£34.4萬(HK$340萬;NT$1,300萬)成交,價錢低於《國富論》2倍多。先交代《資本論》一些基本資料,原文以德語寫成,內容對資本主義社會進行批判性分析,提倡全球性的革命,可說是對亞當‧史密斯等經典經濟學家的回應。作為馬克思的代表作,它對共產主義者影響之深,相信不用多說。此書對二十世紀全球時局有多大影響,由蘇聯成立,乃至美蘇冷戰等清晰可見。

《資本論》共分成三冊,僅第一冊於馬克思逝世前出版。上拍一書屬第一冊,於1867年成書,是馬克思特別贈予其表妹Nanette Philips的一本。馬克思書中內頁寫上「致最親愛的Netjen(Nanette Philips的別名)」(To my dear Netjen),並附上日期及簽名。

此書在Nanette Philips逝世後,遺贈她的丈夫Hendrik Roodhuyzen Jr所有,此後一直由家族傳承至今。相比《國富論》,這並非獨一無二的版本。

據行方所述,相同版本的《資本論》目前僅找到6本,其中3本由不同機構館藏。換句話說,在私人市場還有三本,相信這解釋了今次《資本論》價值不及《國富論》,與資本主義或共產主義無關,只是沒那麼罕。

阿當‧史密斯(Adam Smith,1722 - 1790)《關於國民財富的性質和原因的研究》(An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations)共兩冊

拍品編號:220

創作年份:1776

來源:

Adam Smith (booklabel)

Homer Bews Vanderblue (1888-1952; bookplate)

Hamish Riley-Smith Rare Books, 1993; cf. Mizuta

anonymous French collector

Bernard Quaritch

sold to anonymous European collector

估價:£500,000 - 800,000

成交價:£908,750