【Benz 】平治SUV車系名字變革　M-Class為何更名為GLE-Class？

Mercedes-Benz賓士在2018年9月發表的中大型休旅GLE，預計最快2019年第二季導入台灣。採用輕量高強度的MHA模組化底盤，車身尺碼為長4,924mm、寬2,022mm、高1,797mm，軸距2995mm的超長規格，首度提供第三排座椅選配，並能透過第二排座椅電動調整模式，使第三排乘客更方便進出。有趣的是，GLE車系本來是M-Class，你可知道為何要更名嗎？

M-Class更名為GLE-Class，消費者只要從GL後的第3個字母，就可以直覺認知車款大小（世界高級品）

賓士為了增加消費者對車系的理解與認識，在2015年時公佈了全新命名方案，以具有相同規則的形式名稱，讓家族SUV車系的名稱更簡單清楚。車系名稱用最經典的賓士G-Class的「G」當作開頭，加上其他SUV車型前面；L」則是在Mercedes-Benz歷史中多款車型都曾使用的字母；最後面的「E」則是與賓士E-Class相對應。名稱統一化後，M-Class更名為GLE-Class，消費者只要從GL後的第3個字母，就可以直覺認知車款大小。

2018年9月發表的中大型休旅GLE，車身尺碼為長4,924mm、寬2,022mm、高1,797mm（世界高級品）

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：賓士休旅SUV車系名字代號變革 M-Class為何更名變成Mercedes-Benz GLE？】

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