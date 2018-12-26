全球最貴驢奶芝士　瀕臨絕種巴爾幹驢背後一段歷史故事

香醇濃郁的口感和不錯的營養價值，是起司在人類餐桌上經典不衰的原因。不過這種食材高端起來也很驚人，產自塞爾維亞的驢奶起司「Pule」一公斤就要價1,000歐元（約港幣$9,200），全世界最貴的芝士非它莫屬！

一般的市售芝士，原料都來自於牛奶或羊奶，供應量相對穩定，可用機械化方式大量加工，不過驢子的乳量比牛羊來得低，每隻母驢一天可擠三次奶，每次大約擠出100毫升，等於一天只能擠出300毫升，但製作一公斤的起司約需27公升的驢奶，等於90隻母驢的奶量才能產出一塊。此外，由於牧場找不到適合的擠奶機器，只好以人工方式進行，也是無法有效提升生產速度的關鍵之一。

（世界高級品）

其實驢奶並不是特別昂貴的原料，雖然被認為能抵抗過敏症狀並擁有豐富礦物質，卻不是驢奶起司價格居高不下的原因，決定價格最重要的一點是，提供奶水的驢子不是普通的驢子，而是瀕臨絕種的巴爾幹驢。在農業尚未機械化的年代，巴爾幹驢是塞爾維亞用來耕作的牲畜，隨著時代進步，農耕技術逐漸發達，造成大量虐待、棄養、屠殺等行為，導致數量急速減少，一直到紮沙維加（Zasavica）自然保護區成立之後，巴爾幹驢才得以倖存。

或許有些人會感到好奇，為甚麼自然保護區內能夠設置牧場，這就得提到靈魂人物Slobodan Simić了。告別議員生涯之後，他來到紮沙維加，第一眼就愛上當地的自然風光，於是透過良好的政治關係，讓政府在1997年同意成立自然保護區。後來，他偶然間救出一批遭受嚴重虐待的巴爾幹驢，開始思考如何讓更多人注意到這個問題，後來便突發奇想，決定生產驢奶起司，並與起司製造商Stevan Marinković攜手合作。

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由於驢奶的酪蛋白不足，無法製作成百分之百純驢奶的起司，最後研究出以六成驢奶加上四成羊奶的比例，推出帶有鹹味、兼具溫和與濃郁口感的驢奶起司，讓大眾為之驚豔，甚至還傳出網壇名將Novak Djokovic買下一整年的驢奶起司，確保他在當地投資的餐廳有穩定的食材來源。

除了起司以外，驢奶也被應用在不同的產品，像是延緩老化的面霜、使肌膚維持彈性的肥皂，甚至還有風味獨特的利口酒。西米奇表示，目前已經成功復育許多巴爾幹驢，也希望藉由這些多樣化的產品，讓愈來愈多人重視物種滅絕的危機，往後也將會持續尋找新的出路，想盡辦法生存並做得更好。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：世界最貴的驢奶起司】