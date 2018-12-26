林寶堅尼贈教宗Huracán RWD Coupé拍賣一年後車主再捐出做慈善

Lamborghini Huracán RWD Coupé以雪亮白色為主色，再加上金黃色條紋飾線，將像教宗身上所穿的白袍一般。搭載5.2升V10自然進氣汽油引擎，提供580匹馬力與55.1公斤米扭力，0-100km/h更只需要3.4秒，極速則為時速320km/h。

天主教教宗方濟各在Huracán RWD Coupé引擎蓋上簽了自己的名字，交由蘇富比拍賣，並將所得用於慈善（世界高級品）

這輛車是藍寶堅尼旗下客製部門Ad Personam，特別為天主教教宗方濟各（Pope Francis）所打造的，2017年11月15日在梵蒂岡聖瑪爾大之家，教宗準備前往公開接見活動的途中，獲得了這項禮物。面對這輛美麗的白色超跑，教宗並不動心，只在引擎蓋上簽了自己的名字，為這輛汽車祝福加持之後，隨即交由Sotheby's蘇富比進行拍賣。最後以約86.1萬美金、約同台幣2600萬元的高價賣出，善款用作支持教會幫助受IS伊斯蘭國摧殘的民眾重建家園、從販賣人口和強迫賣淫中獲救的婦女、援助非洲等三項慈善工作。

買下Lamborghini Huracán RWD Coupé的好心人，大概是想要開啟善的循環，2018年12月又將它捐出到慈善籌眾平台「Omaze」，上網購買彩卷獲得抽獎機會，購買期限將在2019年1月底結束。交付儀式預計會在梵蒂岡進行儀式，教宗跟藍寶堅尼總裁Stefano Domenicali都會出席。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：藍寶堅尼送教宗的Lamborghini Huracán RWD Coupé 拍賣一年後車主再捐出做慈善】