純電車Jaguar I-PACE賣破2400架　5人座SUV獲選德國年度風雲車

英國最大的汽車製造廠商捷豹路虎（Jaguar Land Rover），2018年初發布的最新車型I-Pace，是品牌的首部純電動（EV）車型。繼獲得2018英國媒體年度新車大獎後，再度榮獲 「2019 年德國年度風雲車大獎」、「 Euro NCAP 最高五星評級」。 JAGUAR首款純電動高性能SUV I-PACE在成人乘客防護部分獲得91%的優異成績，而在兒童乘客防護及安全輔助項目部分均獲得81%的評價，側面障礙物撞擊和更嚴重的側面圓柱體撞擊測試中均獲得最高分，顯示對所有重要身體部位均可提供良好的保護，證明它是道路上最安全的車輛之一。

德國年度風雲車大獎由擔任評審的14名專家記者們，在一系列的評比測試中駕駛了59部汽車，評審團成員分別在公路及Bilster Berg賽道上評估每款車型在設計、性能、駕乘感、操控性、未來存續性及整體重要性等方面的表現。 結合駕駛動態、一流性能及品味設計的革命性車型I-PACE贏得青睞。

Jaguar I-PACE承襲超跑C-X75 Concept的設計概念，結合全鋁合金車體結構與雙電動馬達，以充滿未來感的設計風格的姿態登場，在實用性之外，更有Jaguar獨有的跑車性能與操控！配備90kWh鋰電池模組，續航力達到480km，可於100kW的高功率充電站中，45分鐘內充滿8成的全車電力；而家用電池（7kW）亦只需要10小時。在快速充電之下，15分鐘就可為I-PACE提供100km的續航距離。Jaguar I-PACE的兩具電動馬達採中空軸心設計，具備700Nm超高扭力，兩具電動馬達合併可提供400PS馬力輸出。前、後輪軸分別穿過兩具電動馬達的中空軸，使空間運用最大化;同時在車身配重50:50與AWD四輪驅動系統的加持下，Jaguar I-PACE可在全電力輸出下達成0-100km/h加速4.8秒的優異表現，使這款純電運動休旅更具操控樂趣。

全新Jaguar純電動跑車型SUV – I-PACE具備優異性能表現，0-100km/h加速僅需4.8秒（世界高級品）

Jaguar I-PACE外觀設計承襲C-X75超級概念跑車的靈感，採用類Coupé外型設計，風阻係數達到極佳的0.29Cd。豪華汽車品牌Jaguar旗下拓展至七款車型，少了引擎室的配置，使得車內空間格外寬敞，有五個全尺寸座位，座艙前移後讓後座及後廂空間更加充裕。後排乘客膝部空間更多更舒適，讓車內每位乘客皆能體驗到Jaguar無與倫比的設計和無懈可擊的工藝。

此外，I-PACE也具有許多新世代車用科技，例如虛擬助理Amazon Alexa，駕駛只需要透過聲控系統開口詢問，Amazon Alexa虛擬助理即可提供電量、路線導航等諸多行車資訊，並可精確計算旅程耗電量，提供更安全、無後顧之憂的純電旅程。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：純電車Jaguar I-PACE賣破2400台 5人座SUV獲選2019 年德國年度風雲車、 Euro NCAP 最高五星評級】