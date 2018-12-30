【美酒佳餚】廣東菜配葡萄酒　菜色酒類配搭大公開

廣東美食文化璀璨奪目，粵菜（廣東地區的風味菜）是中國著名四大菜系之一。當廣東菜式配上葡萄酒，粵菜的美味，配以葡萄酒的香醇美妙，定能讓您的味蕾盡情享受當中的滋味。

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白切雞

白切雞皮爽肉滑，清淡鮮美，配上來自意大利的白葡萄酒莎當妮（Chardonnay）就最好不過。這款酒有新鮮水果香味，與皮爽肉滑的白切雞作配搭，既能映襯出雞肉的鮮美，也能凸顯出莎當妮葡萄酒的清爽口感。

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脆皮燒鵝

脆皮燒鵝是招牌粵菜，皮酥而不肥膩，入味均勻。這時候，我們可以配以巴爾貝拉葡萄酒（Barbera）去襯托。這款酒的色澤深厚、低單寧、酸度高，散發著紅色水果的香氣，非常適合與皮脆多汁的燒鵝配搭進餐。

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芋頭扣肉

香芋扣肉是廣東名菜之一，吃起來鹹中帶甜，肥而不膩，可以選擇配上一杯普利米迪澳紅葡萄酒（Primitivo）。這款酒極為濃郁，其黑莓的香味中夾雜著櫻桃和胡椒味。酒體豐滿。扣肉的脂肪能柔和葡萄酒的單寧味，兩者配搭起來能把廣東風味餐昇華至另一個境界。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：廣東菜配上酒 味蕾體驗更優質】