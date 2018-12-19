【Hublot】藍寶石硬度僅次鑽石　如何造出Big Bang Unico的錶殼？

今年BaselWorld，Hublot為Big Bang推出紅色複合陶瓷錶款（Big Bang Unico Red Magic），成為一時佳話；而2016年推出的Big Bang Unico Sapphire亦再有新創意，以不同顏色的藍寶石水晶造成錶殼，那精瑩通透的效果，究竟是如何造成的？

Hublot在港舉行2018 Hublot Watch Academy，講解藍寶石運用於造錶工藝的技術。（Hublot）

Hublot月初在中環Watermark餐廳舉行2018 Hublot Watch Academy，研究開發部總監Mathias Buttet專誠來港，講解藍寶石切割技術、彩色藍寶石研發及藍寶石鑲嵌工藝。

桌上放着一套試管和滴管，頗有回到校園上化學課的況味。其實這是Hublot Watch Academy的「實驗」工具，主講的「老師」是Mathias Buttet遠道由瑞士而來，這位Hublot研究開發部總監專門負責複雜機芯和腕錶的設計，其中「MP-02 時間之匙」及「MP-05 LaFerrari」等，都是他的作品。

Hublot Watch Academy主講的「老師」是Mathias Buttet，主管研究開發部，負責複雜機芯和腕錶的設計。（Hublot）

除了工具，枱面還有一套6支的「顏料」，那是各種金屬的氧化物（Oxides），包括鐵（Iron）、鋯（Zirconium）、鉭（Tantalum）、鈀（Palladium）、鉻（Chromium）和鈦（Titanium）。當然，我們並非要究研各種高深的化學反應，只是以這些化學劑，嘗試調出與Big Bang Unico Sapphire有色藍寶石水晶錶殼相似的顏色。

以化學劑嘗試調出與Big Bang Unico Sapphire有色藍寶石水晶錶殼相似的顏色。（Hublot）

這實驗聽起來簡單，但當中涉及不少學問，首先要了解藍寶石是如何構成。Mathias先介紹藍寶石這物料的由來，他說：「眾所周知，機械錶都會運用到各種寶石，例如機芯部件之間會以紅寶石（Ruby）作軸承，減低磨擦，令運作更暢順；而藍寶石（Sapphire）則多用於錶面，因它有抗刮耐磨的好處。」

Hublot年前已成功以藍寶石造出Big Bang Unico Sapphire的錶殼，而且研發出上色技術。（Hublot）

他解釋，藍寶石的特點是堅硬耐磨而且完全透明，其硬度僅次於鑽石，用來保護錶面十分理想，但如要加工、打磨和製造成錶殼，那技術上是十分困難的。「但我們克服了當中的困難，年前已成功以藍寶石造出Big Bang Unico Sapphire的錶殼，而且研發出上色技術，造出不同色調的款式，造出首個採用藍寶石錶殼的量產錶款系列。」

Big Bang Unico Sapphire是首個以全藍寶石水晶造錶殼的量產錶系列。（Hublot）

Hublot找到將原材料轉化成彩色藍寶石的方法，而且保留了耐磨、超硬和完全透明的特質。不同顏色的Big Bang Unico Sapphire腕錶，則是在結晶過程中加入不同金屬氧化物，記者在Watch Academy中亦領略到當中的奧妙，嘗試調校出與腕錶近似的色調。Mathias稱：「這技術的難度很高，我們由初期的50%成功率，提升至現時的75%，而每個藍寶石水晶錶殼，需時至少7個工作天才能完成。」

Mathias的傑作MP-05 LaFerrari，也有推出特別版LaFerrari Sapphire，弧形錶殼的難度更高。（黃樂文攝）

在眾多Big Bang Unico Sapphire錶款中，記者最欣賞的是取名Rainbow的彩虹款式，外圈鑲嵌了48顆七彩寶石，就如彩虹般圍着錶面。而2018年新加入的Galaxy款式則同樣鑲嵌了48顆長方形寶石，但色調就調配至有如夜空中的銀河，可見Hublot在上色寶石水晶的技術上，已玩得十分純熟。