【Hublot】抬頭望星思考「存在」　如何參透星河的藍與紅？

城巿光污染嚴重，晚上抬頭望天，只見耀目燈光，但遠方夜空仍有星河，只是我們視而不見……若跑到大坳門，四野無人漆黑一片，自會發現壯麗星河，每晚仍然等你發現。

星攝專家的鏡頭下，可以見到星河的藍與紅色，也啟發了Hublot創作Big Bang Unico Sapphire Galaxy。（VCG）

在Hublot Watch Academy中遇到這枚Big Bang Unico Sapphire Galaxy，來自清水灣的那股星河感覺又被勾起。它與之前的Big Bang Unico Sapphire Rainbow不同，那是叫人興奮愉悅的七色彩虹，這枚Galaxy的外圈雖然同樣鑲滿有色寶石，但色調以紅、藍為主，若有看過星河，自會明白當中的涵意。

錶圈上的48顆長方形寶石，紅、藍兩種主色代表星系的生命周期。（Hublot）

Big Bang Unico Sapphire Galaxy的48顆長方形寶石，以腕錶的外圈為軌道，在紅、藍兩色之間，還間有粉紅、淺紫色寶石，這色調，代表了星系的生命周期。

Big Bang Unico Sapphire All Black Galaxy。（Hublot）

在天文攝影師的鏡頭之下，星河（Galaxy）都呈現出紅、藍兩種顏色，藍色的稱為「藍雲」星系（Blue Cloud），以旋渦星系為主，富有活躍生命力，即有「年輕」的新恆星正在誕生；紅色的則是「紅序」星系（Red Sequence），是橢圓星系，當中的恆星已「年老」，正逐步邁向死亡。在藍雲與紅序之間，還有「綠谷」星系（Green Valley），那是星系由藍變紅之間的演化。

Hublot Big Bang Unico Sapphire Galaxy。（Hublot）

星系的生命周期，恰如人的一生：由初生到成長，經歷最豐盛的青春，發光發亮過後，徐徐成熟、年老，即使終要成為浩瀚宇宙中的一顆星塵，卻成就了星系的周而復始、循環不息。星系由藍變綠再變紅，這演進歷時億萬年，看着錶圈上的紅、藍寶石，頓覺人生相比星河，實在微不足道，存在與否並不重要，匆匆數十年曾閃耀一剎，已是存在的最好證明。

Big Bang One Click Sapphire有粉紅（左）、天藍（中）和透明藍寶石三款，錶圈鑲嵌42顆圓形鑽石。（Hublot）

Hublot於2016年首先推出Big Bang Unico Sapphire系列，是首個以藍寶石打造成整個表殼的量產錶系列，今年它已經成為品牌的「基礎」款式。除了Big Bang Unico Sapphire Galaxy，今年還加入女裝款式Big Bang One Click Sapphire，分別有透明藍寶石、粉紅色藍寶石和天藍色藍寶石三款，錶圈鑲嵌42顆圓形鑽石，多了一份優雅，一樣精瑩通透。