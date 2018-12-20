【G-SHOCK 35周年】Basel World驚鴻一瞥　18K金DW-5000落實生產

1983年，Casio開發員伊部菊雄（Kikuo Ibe）推出了第一枚G-SHOCK，這款日本設計的數碼跳字電子錶自始風靡全球，成為世界著名的手錶品牌。 2018年，G-SHOCK踏入35歲了，不少耳目一新的別注品和聯乘計劃湧現，大玩半透明的煞食元素，熱熱鬧鬧。例如 9月中開售的「Glacier Gold」冰川金魂系列，還有跟Hip-hop團隊A$AP Mob成員A$AP Ferg聯名之「Diamond」GA-110。 不過講到奢華之最，一定是有機會於2019年2月正式公佈的此枚「舊款」：18K純金DW-5000！

-SHOCK在2015年的Basel World會場上已經以「Dream Project」名義發表過18K純金的DW-5000 ，只不過當時屬於「只此一枚」的概念型號，為展覽用的非賣品。（G-SHOCK）

此枚以DW-5000機型為基礎的錶款， 用上18K純金製造，堪稱金魂中之金魂，分分鐘是世上最豪電子錶！事緣G-SHOCK在2015年的Basel World（巴塞爾鐘錶展）會場上已經以「Dream Project」名義發表過18K純金的DW-5000，只不過當時屬於「只此一枚」的概念型號，為展覽用的非賣品。隨後此枚腕錶也在日本本土展出過。

儘管根據官方三年前的說辭指，概念機型的性能正待驗證和評估，也不保證一定能夠量產化；但此枚充滿銀座奢華富貴氣息的黃金DW-5000已得到不俗迴響。也許得知很多人都想入手，近日在G-SHOCK一個35周年活動上，「G-SHOCK之父」伊部菊雄表示「Dream Project」已暗地裡進行中，品牌將會全球超限量生產35枚18K純金DW-5000 ，以慶賀G-SHOCK面世35年。時至此刻，尚未發佈價格和銷售方法等細節，一切都要等到2019年2月打後方會一清二楚。