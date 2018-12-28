【收藏家】車迷購仿製車Lancia Stratos　買不到的型號由自己復刻

42歲的香港金融男Jimmy，已婚、有一個女兒，卻自稱「是一個不想長大的人」。 他的工作室，收藏了1000多件玩具。酷愛收集古董車的Jimmy，某些買不到的型號，還自己復刻。

真車全世界只有3輛，價格簡直是天文數字，我這輩子都不會有機會買到，但我又不想等到下輩子。我只是想把玩具變成真實，可以自己坐進去駕駛，所以我並不會介意，它是一輛仿製品，還是真身。 42歲的香港金融男Jimmy

因為太喜愛法拉利的330P4，他用原車兩成的價格，復刻了一輛，不僅外型一模一樣，還能開上街兜風。（一条提供）

自述：李耀輝 編輯：江雁南、莫竣威

Jimmy Lee - 長不大的金融男

我承認我是一個很喜歡玩，不想長大的人。我想很多男生都跟我一樣。小時候我就有收集玩具的喜好，到現在40多歲了，也一點也沒有改變。

我是一個很喜歡玩，不想長大的人。（一条提供）

小時候就喜歡車模型，總之有輪子的東西我就很喜歡了。 18歲拿到駕照那會兒，我在加拿大讀書，爸爸送我了一輛特別破的沃爾沃240 coupe，那是我人生第一輛屬於自己的車，可是我實在不喜歡，因為太笨重了。

現在長大後，自己有了能力，我就開始收集一些可以駕駛到街上的真車。我有10多台不同種類的車吧，有跑車、有電單車、更有大型兒童車。

我的車和別人最大的不同是，它們都比較玩具化一些。而且它們當中，有的可以算是「贗品」，因為它們是複原度很高的仿製品。

為什麼要買仿製品？因為這些車的真品，有些是絕版的，有些價格可能是天文數字。我一輩子都沒可能買得到，但我真的很希望擁有。其實國外的汽車圈中，仿製品也非常流行。它也使用大量的真車的零件、引擎。但價格可能只是真車的兩成左右。

仿製車（Replica）是外國流行的汽車改裝流派之一，通常源自於車主對某種車型的鍾愛，而在現實生活中又因為各種原因無法獲得，於是以仿製手法，把原型車進行複刻。明星周杰倫的蝙蝠車就是屬於這一類產品。（一条提供）

仿製車和真車最大的差別是價值，那些原版真車是絕版車，近乎天價，收藏著還能增值，而仿製車反而會折舊。

但我追求的並非金錢價值的高低，我只是想把玩具變成真實，可以自己坐進去駕駛。這就是我收藏這些車的初衷。

Lancia Stratos（仿製車）（一条提供）

心愛的大玩具 - Lancia Stratos

2010年我買了一輛我「種草」已久的車，Lancia Stratos，它是我擁有的第一台的仿製車。

我擁有過很多這台車的模型，它也是賽車遊戲當中的常客。它的顏色以及車身線條，好像外星飛碟一樣，極具未來感。

剛從英國買回來的時候，看到這輛車真的很失望。就像一團菜，整體非常殘舊，車身很多部分不堪入目。我找了相熟的車房師傅，一起把它全部拆開重新打造。

改裝是一個大工程，當中有很多位置需要改動，車輛的損耗品、機器零件又要逐一從外國訂購。因為它始終不是一輛大廠生產和售賣的量產車，沒有圖紙可以參照，這種古董車壞了，只能自己摸索著來。

有時候訂一個零件，從海外運過來就是幾個月，訂錯了，又是等幾個月。

我們修了兩年半，才讓它可以正式上路行駛。（一条提供）

從一輛殘舊不堪的車，拆散重來變成現在這個樣子，好像從無到有自己去造一件東西出來的感覺，很有成就感。

心愛的大玩具 - 法拉利330P4（仿製車）

這輛是法拉利的330P4復刻版，它的真身在1967年的勒芒24小時拉力賽中，獲得亞軍。

我在網上了解到，真車全世界只生產了三輛，現在都被收藏在博物館，或者頂級富豪手裡。我這輩子當然是不會有機會買到，但我真的不想等下一輩子才能擁有。

於是還是選擇了仿製品，然後根據真車的外觀進行打造。

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它確實很拉風，當我開到街上都會吸引路人的注視。甚至很多時候我只是停在路邊，然後過一小時，就會看到有別人在社交網站上，分享它的照片。

當然，有發燒友來跟我談車時，我都會告訴他們，我玩的是仿製品。可能有人會特別反感，覺得這些只是「山寨」品。

但我並不介意這車真正的價值，最重要是我買個玩具回來，自己玩得開心。（一条提供）

開古董車不舒服卻情有獨鍾

在香港，很多汽車發燒友，每週日都開著自己的愛駒，到石澳，或者大浪灣溜達。也會聚在那邊的茶座，和一些車友吃個早餐，一起聊下「車經」，遠離工作日的煩囂。

看上去都很美好，但是其實老爺車和古董車，確實都有自己的脾氣。（一条提供）

就比如說炎熱的夏天，水箱經常會過熱。有時候週六把它修好了，週日車子就會突然耍性子，拋錨。每一次開它們上路，就覺得被它們耍一樣。

但我自己又喜歡被它耍，就好像喝酒，每次去不同的酒吧，就是為了體驗不同的風格。喝酒的同時，是一併感受周邊的環境、氣氛，帶給你不同感受，這也許就是樂趣所在吧。

Ｍy Carnival - 我家有個「遊樂場」

這裡是我的工作室也是我的玩具倉，大概有90平方，裡面擺放了我從小到大收藏過的所有玩具，林林總總超過1000件。

我不是出生在什麼大富之家，只算是小康之家。小時候我們總會纏著父母買玩具，但爸媽不會次次滿足你。

所以這些玩具，幾乎都是我小時候想買但買不起的東西。現在有能力了，就在能力範圍內滿足自己。

我從小就很喜歡游樂場，但現在的遊樂場人太多了，我自己工作也忙，根本沒時間去玩。於是我在家「建」了這座遊樂園。麻雀雖小，但五臟俱全。（一条提供）

像摩天輪、旋轉木馬、過山車這些遊樂設施一應俱全。它們都是我在日本、英國、美國一些拍賣網站搜刮回來的。每當我把開關打開，就感覺自己去了遊樂場一樣。（一条提供）

80年代的蘋果電腦

我很喜歡蘋果的電子產品，特別是80年代的電腦，那時候的蘋果logo還是七彩的，這是我收藏的其中一台。

幾年前我從別人手上買回來，它的機身設計很小巧。但80年代的電腦速度實在太慢了。

我把機箱原來的組件拆除，換了一台新電腦進去。現在就可以比較正常地使用。（一条提供）

飛行模擬駕駛艙

這個飛行模擬駕駛艙，裡面的部分組件是從真正的飛機拆下來的，操作的步驟也跟真飛機類似。因為我本身有點恐高，在這裡可以一嚐做飛機師的滋味。

操作的步驟也跟真飛機類似（一条提供）

這個機器人都是80年代在日本推出的玩具。當時發售價都破萬元，小時候家裡根本無法負擔得起。

每次一打開這個玩具倉的門，我都會格外開心。這裡的每件玩具，都會讓我回想起兒時生活的點滴，我現在就是花今天的錢圓昨日的夢。（一条提供）

其實買玩具也就是為了要回那個回憶，畢竟回憶可以跟我一輩子。

按下圖重溫Jimmy的收藏品▼

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