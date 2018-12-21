任天晉（Magnus Renfrew）是亞洲藝術圈炙手可熱的人物，說是他一手將香港從「文化沙漠」打造成亞洲最大的藝術中心之一也不為過。承著金融海嘯，2007年時在香港策劃Art HK，到2012年又引入Art Basel並擔任總監。短短幾年時間，歐美、亞洲最重要的畫廊紛紛在港落戶，其中部份原因，就是這兩個成功的藝博會給予他們信心。 因此，當得知任天晉將在台北辦藝博時，藝術圈再次沸騰起來，一些人會想是不是台北也要有個「Art Basel」了？又有一些人想，台灣藏家不喜歡歐美作品的吧？種種幻想和疑慮同時出現，但與任天晉談下來，我發覺他看的和想的都更大。

任天晉（Magnus Renfrew）（劉力田攝）

亞洲市場成未來重點

「當你回看十年前的藝術市場，那時完全被拍賣行所壟斷，但亦在那時起，歐美畫廊開始非常認真地對待亞洲市場，參與像香港Art Basel這樣的藝博會；一些更在亞洲設立基地，以便更加深入地探索亞洲市場。亞洲藏家在國際藝術市場上佔據越來越重要的地位，而且活躍於最高級別的拍賣會，主要拍賣行均表示不少主要交易都是來自亞洲，其比例較十年前有顯著提升。」

他表示，背後原因與藏家口味改變有關，十年前大部份中國藏家只收藏中國藝術，現在藏家們會欣賞世界各地優秀藝術家的作品，甚至成為其主要收藏。

曾由任天晉主理的Art Basel HK辦得相當成功。（VCG）

近年許多亞洲藝術家都被重新審視，藝術界諸君都在歷史中尋寶，像日本的具體派、韓國單色畫；同時，亦有更多西方藝術家作品出現在亞洲晚拍場上，像George Condo，都是叫好叫座。東西方藝術無論在創作上還是市場上都正在融合，而亞洲諸多新興經濟體對西方藝術的渴求，以及他們的潛力，都吸引著畫廊進入這市場。

任天晉笑言：「當我初初遊說畫廊來香港時，他們第一個問題是：為什麼是亞洲（Why Asia?）？現在沒有人再問這種問題，誰都清楚明瞭亞洲的重要性。在我的角度來看，這是很大的改變。十年前，人們樂意每年來亞洲一次、兩次，現在大家都來得頻密多了，不少人在這都有自己的基地，與這地方有更深刻的連繫，也對亞洲不同地域有更深認識。」

台灣是亞洲最重要的​市場

「這也是為什麼我會在亞洲。我談過的大部份畫廊均異口同聲表示：台灣是亞洲最重要的，他們在台灣的銷售數字較亞洲任何其他地區都高。很多人問我，我也說香港無疑很好，但台灣藏家有著非常廣泛、深入而重要的收藏。其實我認為將兩個地方比較並沒意思，重要的是每個地方都有其獨特之處，別光想著其他地方，我們要做的是一心追夢而非建立假想敵。」

從開始到現在，仍有不少人以為台北當代會是台灣版的Art Basel。大眾的想法不難理解，但任天晉對此不以為然：「當舉辦藝術博覽會，你要嘗試看每個地方的天然優勢，每個環境都有其挑戰和機遇，我覺得不少藝博會都想以Art Basel為目標、想成為另一個Art Basel。可這不是我們想做的，Art Basel是Art Basel，他們做得很成功，但創造另一個相同的藝博會毫無意義，這不已經有一個了嗎？所以你要嘗試找一個更適合方法。台灣有極為豐富的文化環境，藝術與文化融入了台灣人的生活當中，你在這裡看見人們很早就會去逛美術館、這地的美術館歷史也十分豐厚，對文化的包容性很高，這一切都是非常難得的。」

還有一些人曾質疑台灣「市場不大」，不明白為何選此搞國際藝博會，但這前題可是錯得很，原來台灣藏家實力及市場熱度在業界是出了名的。任天晉表示：「拍賣行朋友告訴我，台灣對他們而言是很重要的市場，說的不單是有人買藝術品，他們亦有杷當多來自台灣的拍賣委託，代表台灣是個很活躍的市場──對行外人來說可能挺驚訝的。主要拍賣行每年最重要的晚拍巡展，亦不會錯過台北，因為他們知道這裡有一群實力雄厚的藏家。」不單如此， UBS（瑞銀集團）曾跟他透露，台灣是全球第七大私人資產管理市場，寶島之地，實是臥虎藏龍。

在藝博追夢

任天晉表示，他一直都想創造一些區域性的東西，並以國際最嚴謹的標準去挑選。今次的遴選委員會由五個畫廊主組成，各自對亞洲、國際的藝術世界暸解甚深，並都有過獨特貢獻。委員會用四到五日時間討論每一個畫廊的條件和細節，最終選擇出合適的畫廊。

「這樣的品質監控有許多好處，首先當然你會有一個高質的藝博會，而我常想，判斷一個藝博會好壞，不是看它最好的畫廊是哪間，而是最弱的畫廊是哪間。從這能看出它的持續性，我逛藝博會很看重這一點。」他強調，特別在當代藝術的範疇，一個有良好品質管理的環境能讓藏家們更加安心，若畫廊質素參差不齊，人們根本不知道該從何著手，對於作品的好壞便多了一層顧慮。「台灣有不少最主要的現代物料、現代中國、印象派和古董藝術藏家，但比較少人收藏當代藝術。我們希望透過嚴謹的品質監控，帶給他們安心的環境去開始其當代藝術收藏。」台灣藏家活躍於拍賣會，正是因為他們對權威機構和專家有信心，如果能讓他們對畫廊亦同樣有信心，台北當代這樣的環境是必須的。

新聞播著Elon Musk又完成了地下超級隧道的試驗，個人相當敬重他這種具開創精神的人，而在任天晉身上，也能看到相似的特質。他在香港經營過如此成功的Art Basel，然後又四圍去辦藝博，他不會眷戀成功的時刻十年八年，而是有自己的理念，不斷開創新事物。他笑言：「當然，首先我也是做生意。不過若單是看成一盤生意的話，我才不會四圍開始新的嘗試。舉辦藝博對我個人來說也是在追夢。試想像，Art HK開始時，香港重要的畫廊並不多，氣氛還未形成，不少歐美大畫廊還有所顧慮。但從那幾年開始，漸漸到Art Basel，到現在所有重要的畫廊都在香港開幕，高古軒、白立方、佩斯……世界最重要的藝術家們都在香港展覽，我說的不止藝博那幾天，而是其餘360日每一天都在城市某角落進行著！看著這轉變，對我來說很鼓舞，非常神奇。我認為做很多事情，生意、名利什麼的都只是過程、回報，真正能推動人的是夢想和熱誠。」

（劉力田攝）

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