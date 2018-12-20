【專欄】為何永遠放不低　日本跑車只有過去沒將來？| John Chan

日本車迷經常討論的夢想號 —— 日產GT-R（R32、R33、R34型，1989-2002）、豐田Supra（80系，1993-2002）、萬事得RX-7（第三代，1991至2002）等，車齡已有十多二十年，前期型R32 GT-R也快要30歲了。 聽過很多香港的日系跑車迷，經常埋怨幾家日本車廠懶惰，不著力發展高性能跑車，這局面近年有沒有改變？

日本跑車曾在80、90年代盛極一時，我們放不低已往的舊車，可能因為它們太經典了，也可能是新車不夠已往的好。就像跟丈夫或太太關係不好，老是想著舊情人。

不夠好，當然不是說其性能不升反跌，而是它們原有的特質或獨特機械設計，已被科技淡化，甚至完全消失。

90年代的Supra今天已是炙手可熱的經典車，珍藏車巿場上有價有巿。新Supra將會配一台寶馬Turbo引擎，性能理應比以往的豐田直六優勝，但已不是流著豐田血脈。（受訪者提供）

+ 3 + 2

拿新世代的本田NSX做例子，不少這廠牌的忠實Fans或車評人，都嫌它的Hybrid混合動力（電馬達配引擎）及四驅系統，規各「太過」先進和複雜，車子也變得很重，由軚盤傳來的路訊水平，就像開一般大房車般，路面感太少，也太疏離，與90年代的NSX完全是兩回事。

本田的新NSX售價高達400萬港元，已貼近歐洲超級跑車水平……（Honda）

這些都不再是NSX主流支持者想要的，當年那種輕巧、純粹和豐富直接的路面感已蕩然無存。還有，2370萬日圓起錶（連稅約400萬港元）的售價，已是歐洲超級跑車的檔次。有著名日本車評家說，性能比它好的法拉利、保時捷、麥拿侖，才不過是相近定價。本田，你說怎麼辦？

拖拉多年，豐田的新Supra今年終於有樣睇，但仍要待2019年1月的底特律車展才有最終公布。（Toyota）

另一邊廂的豐田，約十年前也重整旗鼓，推出凌志LFA和豐田新86，而新Supra亦將於2019年1月美國底特律車展發表，其機械規格大致已全面曝光。很多上一代Supra用家和有意入手新Supra的買家，對豐田今次夥拍寶馬發展新Supra頗有意見，例如，「說是合作，原來是搭載人家（寶馬）的引擎和波箱！」「在奧地利生產，沒有『Made in Japan』的光環」「豐田的經典直六汽缸引擎去了哪裏？」對於「豐寶配」這個組合，我毫不覺得驚訝，因為豐田設計汽車，向來就是抱着非常非常非常現實的態度，實事求是，不拘泥於堅持自家特色。就說十年前的新86，這款09年公布雛型概念車的入門級小跑車，就是與富士（Subaru）合作設計，也不是搭載了對方的招牌作水平對向引擎嗎？當然，我們都知道豐田從那時起已持有富士的股份……

不少日本車跑車在新世代重生後都被老派車迷嫌棄，豐田的新Supra會遇上同一命運嗎？（Toyota）

坦白說，當前好玩的東西實在太多，而且世界經濟也不像80至90年代中的蓬勃，高性能跑車已不再處於日系潮流文化的尖端。還有，汽車業正面臨巨大挑戰，包括歐洲德、法、美的現屆政府為內燃機引擎汽車設立停購/停用時間表，車廠應當怎樣對策？全面發展新動力汽車（如電動車）？還是將資源投放於改良引擎，盡可能削減廢氣排放量？

熟悉車壇人脈的你應該知道他是誰——新Supra的總工程師多田哲哉，他也是十年前推出的新86的總工程師，可說是豐田復興跑車的其中一位重要人物。（Toyota）

面對大數據年代，很多車廠正為開發新世代汽車資訊系統、自動駕駛汽車而抓破頭皮，這些「大茶飯」都需要龐大開發資金及人力，玩樂至上的高性能跑車，難免要讓路。

想到這裏，我還是對豐田社長豐田章男心存敬意的。他在金融海嘯後不久，沒有拍停入門級跑車計劃，堅持要吸納年輕和新一代的購車族群；而面對上述的不明朗因素，他仍堅持將拖拉多年的新Supra計劃變成現實。雖然我未有機會試駕新Supra的原型車（Prototype），但聽外國行家說，其操控性不俗，寶馬的Turbo引擎嗓子也難得地有感染力，這樣已謝天謝地。衷心希望豐田往後在GRMN品牌加推手波版。

萬事得的RX-7是日本跑車其中一個經典，以往車迷耍手擰頭嫌它油耗高又難維修，但近年也成為了modern classic了。（Mazda）

日系跑車的另一焦點，是萬事得的新RX-7（或被稱作RX-9）。相關的RX-VISION概念車發表已3年多，還未見第二階段的概念車，最近廠方高層也好像暗示短期內不會有轉子引擎新跑車，是否又要胎死腹中？

數月前，萬事得落實將轉子引擎製成電動車增程器（Range Extender），我認為那是轉子復興的好兆頭，這除了顯示轉子引擎有能力配合未來電動車的發展，也可藉着電動車的「乾淨」形象，為轉子引擎昔日的高廢排、高耗油歷史洗底。我觀察多年萬事得高級行政人員在處理新車、新技術的公關策略，他們目前刻意放風看淡轉子引擎及RX車系，主要是希望公眾將焦點放到剛推出的新Mazda3及Skyactiv-X引擎。我仍然相信，轉子引擎跑車一定會在數年內重返車壇。

目前萬事得對新一代轉子引擎跑車放淡風，我們可以預期轉子回歸車壇？圖中的RX-VISION幾時才可由概念變成現實？（Mazda）