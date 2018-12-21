【專欄】上海「下沉式」爵士吧　幾乎每晚都開Jazz Fest？| 黃董

在上海做老闆，假如抱著香港人鐵一般的打不死工作態度來管理公司，真的很容易激親，因為個個下屬一般都準時關燈鎖門趕收工（六時熄電腦齊齊下班乃很多公司的指定動作），但這樣的work-life balance，亦讓上海人一天多了些時間去玩樂，去放空。假如你喜歡一邊摸酒杯底一邊聽live music，在上海有很多地方能讓你下班後或週末放鬆一番。像這間JZ Club，可算是上海其中一間最正的Jazz Bar。

（黃董攝）

住在上海要懂得分浦「東」和浦「西」。雖說浦東和浦西只有一江之隔，兩邊的分別其實很大。浦東，尤其是陸家嘴那一邊，充滿著金融行業頂級機構的HQ，給人一股冷冰冰的感覺，而浦西，則充斥著不同行業機構的辦公室，因為它發展得早，有很多歷史和藝術的痕跡，而其中我最喜愛的一間Jazz bar，亦是在浦西的黃埔區。

（黃董攝）

你在路面上走的話，是完全不會見到JZ Club的。它位置於巨鹿路158號這個「下沉式廣場」中，說它是個下沉式廣場，是因為它整個廣場真的是下沉了一層，你在地面走過的話，會miss了整個佔地14,000平方米（即大約14萬平方呎） 的FOUND 158廣場。它內藏不少食肆和夜店，一到夜鬼出沒時段便開始嘈吵，每間酒吧和夜店的強勁澎湃重低音聲浪徐徐傳出，讓人熱血起來，但唯獨是JZ Club，卻靜靜的隱藏在各夜店酒吧之間。

（黃董攝）

回想第一次來這裏時，是讓我的靚女助理幫我訂座。

「你我要訂多少位？」她在商務車內邊打電話邊問我說。

「連埋你這個上海妹，兩個。」我答她。

「啊……我哪有說和你去？但要訂座的話，要訂包廂，而且要四位起，最低消費1200人民幣。」上海姑娘就是喜歡「作」，吊高來賣。

「那麼今晚早點過去吃飯吧？」我溫聲問道。

「他們只有一些小食供應……」靚女助理說。

那對於我這些忙碌工作後想吃餐豐富的人來說，finger food肯定是不夠的，所以我還是和這個身高170cm的上海姑娘打車到附近餐廳吃一頓豐富的日菜，再walk-in入場。

（黃董攝）

JZ Club這地方做得很成功的一點，是他們把這裏營造成一個主力讓樂迷享受音樂的地方。我們在門口就已經見到場地將整個月的表演line-up大大幅貼了在牆上，而在入口亦擺放了整個月的樂手/樂團小冊子介紹，方便樂迷安排日程，單看他們當月的小冊子，還以為這裏每個月都舉辦小型爵士音樂節，一些國際大師如Ron Carter Trio、Alex Han、Jasmine Chen等均是大家引頸以待的戲馬。他們平均每個月都會有4場極具水準的音樂會，在節目安排上花了不少功夫。JZ Club的開放時間是晚上8時，假如沒有訂包廂的話，最好8時半之前就入場，以獲得最佳的欣賞位置，我說的是那裏的數十個Bar、沙發座位，還有企位。

（黃董攝）

樂手還在準備的時候，那是點飲品和小食的好時機。這裏的drink menu是經過悉心設計的（說的是平面設計），每個雞尾酒也寫上它的小故事，不過老實說，調出來的雞尾酒沒有太大的驚喜（我點的已經是他們自創的雞尾酒Swing Girls），但用來配合享受音樂，綽綽有餘了。

（黃董攝）

始終JZ Club最出色的還是它給觀眾的音樂體驗。充滿海派特色的裝潢，讓人進入真正夜上海世界，值得留意是在這環境之下，場地的acoustic竟然做得很不錯。我去過很多其他的live house，大部分都有一個通病，就是acoustic很差，音樂傳到耳邊已很「平」很「扁」，沒有立體感可言，不過JZ Club就不一樣了，每件樂器的聲音在觀眾席上都層次分明，drum set的每一件組件打出來的都極具立體感，能讓你閉上眼睛也能幻想到鼓手打鼓的手勢和動作；而另一個最難搞的低音結他部份，我也能清楚的聽到樂手所彈奏的每一個音符，每一個phrase和articulation的處理。整體來說，在這裏聽爵士樂，比被困在音樂廳欣賞好得多，起碼能一杯又一杯的和身邊女伴舉杯暢飲。

（黃董攝）

酒過三巡，難敵睡魔誘惑，踏着漂浮的腳步拉住靚女助理坐上計程車，讓她幫我和司機說明目的地。假如不懂上海話的話（像我），上海的計程車司機和香港的劣質的士佬同樣令人討厭（尤其是週末在外灘一帶的司機，車費都是海鮮價，而且說了目的地之後還問你應該怎麼走，好像完全不識路，還不肯用GPS），還好有個上海妹在身旁，和司機交待了怎樣回家之後，閉上眼睛讓酒精和節奏在我的腦海中繼續糾纏。

（黃董攝）

黃董（Facebook專頁）

黃董，字子麟，廣東順德人，多年在國內公幹，説得一口流利「港普」，曾穿梭中港作數碼社交媒體及營銷顧問，除了在北上廣深四處留情外，亦熟悉國內的吃喝玩樂，曾為中港兩地的《Maxim》、《FHM》等雜誌撰寫生活玩樂及音樂文章，學習爵士低音結他和色士風多年，組過不少樂隊及遠赴外國音樂節演出。