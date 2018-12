珠寶設計師贈送Elon Musk專屬戒指　讚揚Tesla重振美國汽車業

一年容易又Boxing Day,不知道你今年收到甚麼禮物?又是否喜歡它們呢?Tesla創辦人Elon Musk得到的聖誕禮物,算是驚為天人。 諗頭多多的Elon Musk剛捱過了事業最風雨飄搖、個人最飽受爭議的一年。這位昔日的電動車大亨的創作力量同幻想似乎絲毫不受負面新聞影響。近日Musk就聯同其公司Boring Company大膽提出興建給電動車高速通行的地下隧道之方案,解決洛杉磯長年交通擠塞問題。 首飾設計師兼珠寶商Ben Baller非常佩服Elon Musk的未來企劃與雄心壯志,近日也在Instagram上發佈了特別為Tesla及Space X設計、獨一無二的冰環(Iced out ring)鑽戒。

關於此枚獨一無二的別注版Tesla鑽戒,珠寶匠人Ben Baller在每個設計細節上都傾注了深厚的含義,以及他個人對Elon Musk的景仰之情,這些可從他逾千字的長篇帖文中可以看出來。

設計宣言兼介紹文中,Baller表示Musk啟發他去冒險、挑戰極限。Baller肯定Musk提供近50,000個工作崗位予美國人民、並讓美國重回汽車業競爭行列的豐功偉業,為此向他致敬。Baller坦率說:「Tesla創業前,最後一間初創成功的美國汽車公司是Chrysler,那已是90年前的事了。你(Elon Musk)明明出售PayPal後便可從容退休;你卻在Tesla上盡地一鋪,這需要膽如斗大的勇氣。」

關於是枚「冰鎮戒指」(Iced out ring)的細節,確是處處顯露出冰雪般晶瑩剔透閃亮感。它是由實心的白金以及定制切割之長條鑽石組成。此組鑽石在戒指背面拼合出"TESLA"字樣;而前面則採用罕見的三角形切工(Trillion-cut)鑽石,突出Tesla的"T"字標誌。標誌周圍環繞着圓形的白色鑽石。

Ben Baller尊崇「美國製造」品牌的心意顯然易見,他補充指戒指的其餘部分是以最高質量的紅寶石構成,所有寶石都經手工製作。Baller亦特別提到,此枚鑽石戒指完全在美國本土設計製作,「一如Tesla的電動車」。

文末,Ben Baller公開請教Elon Musk應該將鑽戒送往何處方可交到對方手上。惺惺相惜、情深意重的說話,不用多講,也不用張揚,他只以一句「還有,感謝你如此厲害」(And thank you for being awesome)作結。

