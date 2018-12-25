【寶馬經典車】世界唯一　60年代BMW 1600 GT開篷版意系寶馬

經典車，對許多人來說像是魔法詞彙一般，勾起人種種情懷；而「經典寶馬車」，更是夢寐以求的逸品。

BMW 1600 GT

60年代，寶馬收購了Hans Glas GmbH車廠，在其Glas GT系列的原型基礎上，改良動力系統並推出1600 GT經典coupe車款。資深馬迷或許感覺這車外型不夠「寶馬」，這是對的，因為寶馬基本上只改變了其引擎，外觀還是由意大利公司Frua設計的樣子，性感的前後身，是寶馬歷史上少數有著意系血脈的產品。當初1600 GT全球只造了1255部，使得這車型成為經典中的稀有品，不過我們今天說的這部，則比普通1600 GT更為稀有，因為它是全球只有一部的開篷版本。

世上僅存唯一一部BMW 1600 GT開篷版

事實上，當年寶馬為迎合美國市場而造了兩部1600 GT開篷版原型車，開篷版之後從未量產，而兩部當中保留至今的就只有這一部。負責修復工作的是寶馬經典中心（The BMW Group Classic Center）一群學徒，他們在導師拍導下用長達數年時間將一部1600 GT開篷版還原為新。

銀色車身、紅色內籠配搭紅色軟篷，是永不過時的型格配置，三幅式連金屬支架軚盤、鋁合金腳踏、四前速棍波，雖然動力只有104匹，但對於970kg的車重來說，表現相信都不會太「老爺」。這輛車屬於寶馬集團一位主要股東，也許只能在日後的寶馬大型活動中才得以見其真面目。

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