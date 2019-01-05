【葡萄酒】加汽水更好喝？喝不完放進雪櫃？4個破壞葡萄酒的謬誤

部分人對於葡萄酒的消費觀念存在著一些誤會。這些誤會令到他們買了不符合自己期望的紅酒，白白浪費了金錢。

（品酒新聞網）

誤會1：將葡萄酒當作藥物

儘管葡萄酒有著許多良性功效如降血壓、降血脂、預防心腦血管疾病，我們卻絕不能被它當作成藥物。我們要知道葡萄酒只是一種具有保健功效的飲品，並不是藥物，不能達致去除疾病的作用，只能起到養生保健的作用。

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誤會2：將葡萄酒放在冰箱中儲存

葡萄酒對儲存環境的要求十分嚴格，不僅要有穩定適宜的溫度、濕度，還要求儲存空間乾凈、無振動、無異味等。在家中，我們可以將購買的葡萄酒放到陰涼、沒有陽光照射的角落等。但是，要緊記，冰箱並不是一個好的儲存紅酒的選擇。冰箱的溫度過低，異味太重，又有振動，不管是開瓶後的葡萄酒，還是沒有開瓶的，都不適宜放在冰箱儲存。

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誤會3：將飲料或汽水加入葡萄酒中飲用

葡萄酒裡面的各種成分都處在一個平衡的狀態，任何物質的添加都會破壞這種平衡，影響葡萄酒原有的口感。除此之外，可樂或雪碧中的碳酸會對胃造成不小的負擔。

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誤會4：掛杯越明顯，酒質量越好

葡萄酒在酒杯搖晃時，酒液中不同成分的下落速度不一樣，因此會出現酒腳或酒淚。這一現象被統稱為掛杯。掛杯是葡萄酒質量好的因素之一，但我們卻不能單單從掛杯這個單一因素來判斷葡萄酒品質的優劣，還需多加留意其他因素如餘韻。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：絕大部分人都錯的紅酒觀念】