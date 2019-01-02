【打邊爐配酒】只要懂得配　葡萄酒與火鍋都可以是最佳拍檔

火鍋與葡萄酒，看似是風馬牛不相及，卻隨著市場的不斷發展與菜式融合的大趨勢下而產生了交集。什麼種類的葡萄酒配什麼葡萄酒才算是完美呢？今次我們會為大家推薦這兩種類型火鍋的完美配搭。

莎當妮葡萄酒酒精度較高，品嘗起來略帶甜味，加上本身恰到好處的酸度，正好能激發羊肉的鮮美。（Gettyimages／視覺中國）

1. 清湯羊肉火鍋 配 莎當妮（Chardonnay）

湯沸肉香的火鍋往往讓人覺得口舌發燙，喝點冰涼的飲料可以很好地中和一下。從這個角度來說，冰鎮的清爽白葡萄酒或起泡酒都是絕佳的選擇。羊肉肉質細膩不肥，適合配上較為清爽，口感較為中庸的葡萄酒，而莎當妮葡萄酒正好符合這個特點。莎當妮葡萄酒酒精度較高，品嘗起來略帶甜味，加上本身恰到好處的酸度，正好能激發羊肉的鮮美。但是，這裡需要注意的是，最好不要搭配勃艮第夏布利 ( Chablis ) 產區的莎當妮，因為產自夏布利的酒酸度太高，容易蓋過羊肉的味道。

一瓶清甜的氣泡酒既可以解辣，又能帶給你汽水般痛快淋漓的感覺，是麻辣火鍋的最佳搭檔。（Gettyimages／視覺中國）

2. 麻辣火鍋 配 甜氣泡酒

一般來說，麻辣鍋中的辣味是紅葡萄酒的剋星，它會掩蓋住紅葡萄酒中的香氣，降低酒中的果味，讓紅葡萄酒顯得單調。而一瓶清甜的氣泡酒既可以解辣，又能帶給你汽水般痛快淋漓的感覺，是麻辣火鍋的最佳搭檔。選擇一款意大利阿斯蒂的甜氣泡酒就是最明智的選擇。阿斯蒂氣泡酒是由芳香型葡萄品種Moscato 釀成的甜葡萄酒，酒精度一般不高，常常帶有蜂蜜、花朵的香氣，搭配麻辣火鍋，可以有效的中和辣味。另外，如果你是吃海鮮火鍋，那就要避免搭配紅葡萄酒，因為紅葡萄酒會加重海鮮的腥味，產生一種類似鐵銹的味道。

【本文獲「品酒新聞網」及「Wine Passions意酒會」授權轉載，原文：只要懂選酒 美酒也能伴火鍋】