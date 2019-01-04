【Beef Wellington】威靈頓牛排歷史　當初加入鵝肝醬原來有含意

威靈頓牛排（Beef Wellington）是英國相當著名的一道名菜，鮮嫩的菲利牛肉塗抹上鵝肝醬再裹上派皮進烤爐烤製，烤出來的餅皮因塗抹了蛋汁看起來就像一個金黃色的大菠蘿，切開來像是一個層層分明的大三明治。

打敗了拿破崙的威靈頓公爵阿瑟．韋爾斯利（世界高級品）

威靈頓牛排的起源要說到1815英法「滑鐵盧戰役」，當時因擊敗拿破崙而聲名大噪的威靈頓公爵，其名聲一瞬間風迷全國，許多商品也以公爵為名，在戰勝的慶功宴上廚子就是用這道「威靈頓牛排」作為主菜，會用鵝肝醬當材料有種說法，是因為當把鵝肝醬吃了也代表把法國吃下肚，加上烤過後硬硬的酥皮宛如英國軍裝一樣挺拔，還真的是符合了英式幽默和戰後慶功宴特色的主菜呢！

會將派皮裹在食材外側算是早期歐洲很常見的烹調手法，畢竟當年的烤箱不像現代這麼先進，稍一不慎就把肉烤焦或是烤太老。（世界高級品）

會將派皮裹在食材外側算是早期歐洲很常見的烹調手法，畢竟當年的烤箱不像現代這麼先進，稍一不慎就把肉烤焦或是烤太老，隔著派皮來烤製的話可以保持肉類的鮮嫩，算是過去廚子們的智慧。

做法是將菲利牛外圈煎至變色（鎖住肉汁），再將外側塗滿了松露和葡萄酒調製的餡，裹上派皮塗抹蛋汁拿去烤，烤成金色後放涼15分鐘，切開盛盤再佐以醬汁，就是一道肉汁濕潤、派皮酥脆的經典英式美食了。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：因滑鐵盧戰役而爆紅的威靈頓牛排Beef Wellington】