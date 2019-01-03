鈀金輕身耐磨硬度高　但用來代替鉑金造腕錶外殼　腕錶能保值嗎？

近年製錶界開始使用一種名為「鈀金」的材質，乍看與鉑金（白金）十分相似，皆為銀白色貴金屬，因而非常容易混淆；但其實兩者在性質和價格上還是有所不同，具體到底該如何分辨兩者，鈀金又有哪些不為人知的好處呢？

國際通用的鈀金戳記為「Pd」或「palladium」，以純度之千分數字表示，規格分為Pd1000、Pd950、Pd900、Pd850等。（圖為PARMIGIANI Pershing Tourbillon Skeleton）（世界高級品）

堅硬抗磨損、更輕盈

鈀（Palladium，元素符號Pd）是1803年才由化學家沃拉斯頓（Wollaston）自鉑礦中分離出的元素，外觀和鉑（Platinum，元素符號Pt）相似，但鈀金的硬度略高於鉑金，且同樣具有高密度、在常溫下不易氧化以及延展性強等特性；而且由於鈀的密度只有鉑的一半，相比鉑金更加輕盈，堪稱製作腕錶的理想材質。

價格僅為鉑金的一半

而鈀金直至近年才開始作為主體元素應用在錶殼製作上，原因是過去鈀僅用於合金，直到鉑金的價格越來越高，珠寶製造商轉而研究鈀金的生產技術，市場上於是出現純粹的鈀金首飾，並在不久後應用到高級腕錶的錶殼上。

錶殼材質為鈀金的Rotonde de Cartier天體運轉式神祕陀飛輪腕錶。（世界高級品）

雖然鈀金在地殼中所佔含量僅億分之一，遠比鉑金更稀有，但價格卻遠低於鉑金，成品零售價甚至僅約鉑金的一半。造成此現象的原因是鈀金原料的國際價格尚低於鉑金，但隨著市場需求不斷增加，其保值性應該也將逐漸體現。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：你聽過鈀金錶殼嗎】