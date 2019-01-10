【Aji Charapita】世界最貴香料　這辣椒一斤可換到一架車？

辣椒作為一種日常飲食會接觸到的調味品，既可以增加料理的風味，還有促進食慾的作用，因而相當受歡迎。而在各種各樣的辣椒中，有一種特殊的小辣椒”Aji Charapita”卻幾乎顛覆人們的想像，不只因為它風味特殊，每公斤35,000美元的天價更讓它位列「世界最貴香料」之一！

Aji Charapita多汁並且帶有濃郁的果味，除了可以用於料理提味，還適合拌製沙拉和醬料，也可以用於釀製啤酒。（世界高級品）

儘管價格超乎想像，卻有不少五星級飯店爭相購入，是不是很難以置信？ Aji Charapita又被譽為「辣椒之母」，是產自秘魯北部叢林中的野生辣椒，大小和豌豆差不多，成熟後多為橙色或黃色，多汁並且帶有濃郁的果味，除了可以用於料理提味，還適合拌製沙拉和醬料，也可以用於釀製啤酒。

由於Aji charapita數量非常稀少，而且受限於生長環境，只有秘魯的特定地區出產，因此僅供應少數五星級餐廳使用，價格也始終居高不下；每公斤Aji Charapita辣椒售價為35,000美元，就連它的種子也高達每公斤25,000美元。雖然是一般人難以接受的天價，但其獨特的熱帶水果風味充滿魅力，辣椒鑑賞家與不少高級餐廳的主廚依舊對這種小辣椒青睞有加。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一斤能買一輛車！世界最貴辣椒Aji Charapita】