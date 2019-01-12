【勞力士】潛水錶的排氦裝置　如何救回腕錶一命？

有些潛水錶會有所謂的「排氦」裝置，平時在錶殼上看起來沒什麼作用，但它可不是設計來裝飾用的，真正專業的人士如果需要從事像飽和潛水這樣的活動時，有沒有排氦裝置可能會是影響他們戴的錶是不是能「活着」上岸的關鍵。

在勞力士部分深潛性能的手錶上，常會看到一個隱藏於錶殼線條裏的裝置，這就是排氦閥門。（世界高級品）

飽和潛水是什麼

在認識排氦裝置前，有必要一併瞭解一下什麼叫做飽和潛水。這種潛水技術最早發源於1960年代，當時人們為了能夠更深入海底世界、在水下待得更久，所以他們需要開發出一種能伴隨潛水員潛到更深處的呼吸氣體，這是因為如果只是單純壓縮空氣，過程中會產生毒性，所以多少限制了人們往下深潛的深度以及停留時間的長度。

飽和潛水技術使用的混合氣體中還有高達90%的氦氣，這種配置的用意在於能讓潛水員體內的壓力與所處的水下環境保持一致。專業潛水員在深海作業環境有時並不是當日內就可以完成，所以他們需要處在高壓艙內長達好幾天甚至好幾周，如此才能在這期間進行更充分的探索任務。當他們任務完成要返回水上的階段也不能立即就往上直衝，而是必須在上升的過程中逐漸進行減壓動作，進行減壓動作並沒有標準的次數或時間，主要還是看潛水員潛多深和潛多久，有時只需數小時，但也有時候會需要幾天的減壓時間。減壓的作用是為了逐步釋放充斥在人體各處的氦氣，如果不經過減壓程序，潛水員體內氣體就會像是無數顆小炸藥爆裂般對人體產生危害（也就是俗稱的潛水夫病）。

小分子氦氣像是個隱形殺手

不光是人體，其實被潛水員戴着下水的潛水錶也是一樣的情況，在潛水過程中，氦氣也會滲入錶殼內部（可見它比水分子的體積還要更小），尷尬的是，人體釋放氦氣的速率通常都比腕錶本身更快，有時候就算潛水員減壓了，腕錶內部的壓力更能還是相當大，所以偶爾會聽說潛水員手錶在上岸過程中「炸裂」這種事，這就是手錶內部的氣體壓力過大，把錶殼撐開的結果。

1967年，勞力士研發出專利排氦閥門，當潛水員在加壓艙内進行減壓時，此創新設置可將錶殼内多餘氣體安全釋放，確保手錶不會因為錶內壓力過大而被撐爆。（世界高級品）

讓氦氣溜走

為了有效改善這種情況，錶界裡面紛紛開始研究如何對付潛水過程中跑入手錶內部的氦氣，以潛水錶名門ROLEX勞力士而言，品牌是在1967年、飽和潛水技術問世後不久就取得了「排氦閥門」這種設計的專利發明，這個裝置的作用相當方便，它有點像是隱藏式按把，平常貼合於錶殼線條內，不會對佩戴會使用造成任何不便，然後如果你真的戴錶下潛到了一定深度，當錶殼內部的壓力超過排氦閥門預設的內壓數值時，設計成單向的閥門便會自動推開讓氣體排出。

勞力士排氦閥門結構。（世界高級品）

勞力士排氦閥門的原理

勞力士潛水錶的排氦閥門簡單來說像是一個密封的圓筒，裏面安裝了一枚被彈簧圍繞的活塞，品牌將其內壓極限值設定為2.5巴——在這個數據之下，閥門都會是緊閉狀態，一旦壓力高過2.5巴，活塞便會推動彈簧以略為撐開閥門，此時就達成了看起來自動排氦的效果，原理說穿了還是利用機械零件的配合，而不是安裝了什麼高科技電腦在裏頭，不過這樣看起來簡單的設計，卻是保護我們佩戴的潛水錶完好如初的關鍵，所以下次再看到排氦閥門時不用再感到疑惑了，它就是那種平常用不到，不過一旦派上用場就能發揮保命作用的必要設計。

【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：ROLEX Sea-Dweller和Deepsea有個特殊裝置作用是什麼】